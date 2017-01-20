喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬布置育嬰房

喬治克隆尼（右）的愛妻愛茉艾蘭沐汀（左）傳出喜懷龍鳳胎的好消息。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕55歲好萊塢男星喬治克隆尼與38歲妻子愛茉艾蘭沐汀結婚2年，外界對於愛茉肚皮是否傳出好消息都相當關心，而她在9日出席活動時被發現小腹明顯凸出、疑似有喜，17日再與丈夫出席另一活動時，也隱約能看見凸肚，更不時以手拿包遮擋，似乎真的應證了懷孕傳聞。不僅如此，從去年夏天起就開始努力做人、挑戰試管嬰兒的夫妻倆，更被爆出愛茉腹中懷上的是一對龍鳳胎，這一箭雙鵰的結果也讓過去放話不想生小孩的喬治克隆尼驚喜不已，已經開始著手佈置育嬰房以及想寶寶名字。

日前喬治克隆尼和愛妻愛茉艾蘭沐汀出席活動，小腹隆起，疑似做人成功。（翻攝自OK!Magazine） 愛茉艾蘭沐汀（右）17日與丈夫共同出席活動時，仍然顯示出小腹微凸、以包遮腹的狀態。（翻攝自每日郵報）

先前《InTouch Weekly》就曾報導相關人士大爆愛茉喜懷雙胞胎的消息，也透露夫妻倆對於這天大的好消息一開始都感到吃驚不已，畢竟喬治克隆尼在2006年接受訪問時就曾說不會再考慮結婚，更不想生小孩，現在自打嘴巴結婚後，夫妻倆達成生一個就夠了的共識，但同時也為能同時迎接一對龍鳳胎寶寶感到相當興奮，形容這就好像「中大獎」一樣。開心準備當爸的喬治克隆尼，現在不僅對懷孕的愛妻百依百順，更已經開始為孩子們規劃育嬰房及想名字了，相關人士透露喬治克隆尼已經決定要以自己父親「尼可拉斯」的名字來為男寶寶取名，而女寶寶的名字則會交由愛茉來決定。

喬治克隆尼（左）曾放話不想生小孩，現在卻對即將當爸的消息感到興奮不已。（翻攝自E!News）

夫妻倆現在也在為寶寶添購各種育嬰用品感到相當有趣，喬治克隆尼據傳就花了2百萬美金（約台幣6359萬元）在他們位於英國的豪宅中建構豪華育嬰房，裡面除了會有育嬰區，還會有寶寶SPA、遊戲間、圖書館，甚至還有一座迷你寶寶泳池，各種設施應有盡有，其中光是寶寶搖籃跟大型衣櫥就分別花了1萬美金（約台幣31.7萬元）與1.9萬美金（約台幣60萬元），足見準爸爸喬治克隆尼對未出世孩子們的寵愛程度，也讓外界認為他一定會是個好爸爸。

喬治克隆尼（右）被爆豪擲2百萬美金（約台幣6359萬元）在家中建置奢華育嬰房。（番社自英國鏡報）