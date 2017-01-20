呼麻後再爆合約糾紛 Under Lover遭求償2千萬

Under Lover出名後卻風波不斷。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Under Lover」因一曲《癡情玫瑰花》爆紅，才剛歷經成員胡睿兒呼麻風波，昨又爆出有合約糾紛，遭求償2千萬。

Under Lover因不滿東聲唱片將他們創作的2首歌授權給別人使用，卻沒拿到版稅，因此認為唱片公司違約，發出存證信函要求解除合約，而東聲唱片否認此事，並告上法院，向2位成員各求償1千萬元違約金。

據《ETtoday》報導，Under Lover經紀人表示：「一切進入法律程序。」且因為Under Lover擁有詞曲的版權，卻遲遲未拿到版稅，才會走上法律途徑，申請終止合約，而成員胡睿兒則說：「我們目前都不回應，專心準備21日KKBOX風雲榜演出。」

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