限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

呼麻後再爆合約糾紛 Under Lover遭求償2千萬

2017/01/20 08:34

Under Lover出名後卻風波不斷。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Under Lover」因一曲《癡情玫瑰花》爆紅，才剛歷經成員胡睿兒呼麻風波，昨又爆出有合約糾紛，遭求償2千萬。

Under Lover因不滿東聲唱片將他們創作的2首歌授權給別人使用，卻沒拿到版稅，因此認為唱片公司違約，發出存證信函要求解除合約，而東聲唱片否認此事，並告上法院，向2位成員各求償1千萬元違約金。

據《ETtoday》報導，Under Lover經紀人表示：「一切進入法律程序。」且因為Under Lover擁有詞曲的版權，卻遲遲未拿到版稅，才會走上法律途徑，申請終止合約，而成員胡睿兒則說：「我們目前都不回應，專心準備21日KKBOX風雲榜演出。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞

推薦新聞
金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！ 金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！
2017/01/20 07:13
感人！情牽華仔30年 朱麗倩急奔醫院做這事 感人！情牽華仔30年 朱麗倩急奔醫院做這事
2017/01/20 07:17
大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布 大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布
2017/01/20 07:49
流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型 流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型
2017/01/20 07:18
當年股票慘賠靠張庭 林瑞陽告白「欠一個婚禮」 當年股票慘賠靠張庭 林瑞陽告白「欠一個婚禮」
2017/01/20 07:54
毛利小五郎妻慘被電暈拍謎片 劇情超展開 毛利小五郎妻慘被電暈拍謎片 劇情超展開
2017/01/20 07:33
"真的結婚言承旭" 林志玲嬌羞回答.... "真的結婚言承旭" 林志玲嬌羞回答....
2017/01/20 06:00
SMAP奔西東！木村謀住英國避世 中居4人投奔中國 SMAP奔西東！木村謀住英國避世 中居4人投奔中國
2017/01/20 07:44
美少女直播自殺過程 好奇網友先看完再說 美少女直播自殺過程 好奇網友先看完再說
2017/01/20 07:15
正妹女團登春晚 才開跳就摔在｢走光邊緣」 正妹女團登春晚 才開跳就摔在｢走光邊緣」
2017/01/20 07:26
劉伊心過年先實習 陪CEO回鄉伺候準公婆 劉伊心過年先實習 陪CEO回鄉伺候準公婆
2017/01/20 08:09
李洪基玩翻「在場証明」 想把阿信的...扛回家 李洪基玩翻「在場証明」 想把阿信的...扛回家
2017/01/20 07:29
難過華仔受傷 林志玲送上這帖藥！ 難過華仔受傷 林志玲送上這帖藥！
2017/01/20 08:17
Rain金泰希花3.8萬教堂完婚 Rain金泰希花3.8萬教堂完婚
2017/01/20 06:00
呼麻後再爆合約糾紛 Under Lover遭求償2千萬 呼麻後再爆合約糾紛 Under Lover遭求償2千萬
2017/01/20 08:34
喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬布置育嬰房 喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬布置育嬰房
2017/01/20 08:49
狂吞止痛藥 華仔虛弱返港令人心疼 狂吞止痛藥 華仔虛弱返港令人心疼
2017/01/20 06:00
驚見張立昂霸氣吻 邵雨薇也想要 驚見張立昂霸氣吻 邵雨薇也想要
2017/01/20 06:00
賴銘偉K歌正嗨 男男竟然疊對疊 賴銘偉K歌正嗨 男男竟然疊對疊
2017/01/20 06:00
鍾承翰老練甜吻 曾沛慈分心 鍾承翰老練甜吻 曾沛慈分心
2017/01/20 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.