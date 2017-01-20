劉伊心過年先實習 陪CEO回鄉伺候準公婆

劉伊心日前鬧出面試風波，未婚夫則力挺到底。（翻攝自劉伊心臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美胸皇后」劉伊心將嫁老虎牙子CEO「虎哥」林志隆，幸福心情藏都藏不住，昨她錄製節目更透露，過年將到未婚夫老家實習當媳婦。

《蘋果日報》報導，劉伊心昨錄製《麻辣天后傳》，期間接受訪問春風滿面，說到與未婚夫的婚期，她表示今天會跟婚顧討論婚禮事宜，已看好幾個日子，大約在五月舉行婚禮，且還透露過年將會跟林志隆一起到彰化，體會大家族過年的氣氛，實習當林家媳婦，關於孩子方面，她也表示很想生女兒，並有意於明年生小孩。



劉伊心（左）將到未婚夫林志隆（右）老家過年。（翻攝自劉伊心臉書）