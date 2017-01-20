限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布

2017/01/20 07:49

目前擁有6名子女暫時監護權的裘莉（左），傳出被迫把監護權交給小布（右）的消息。（翻攝自E!News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢金童玉女「小布」布萊德彼特與妻子安吉莉娜裘莉在去年驚傳閃電離婚的消息後，雙方為了爭奪6名子女的監護權，幾乎可說是徹底撕破臉，後來更傳出擁有所有孩子們暫時監護權的裘莉，為了不想讓目前僅擁有探視權的小布來跟她搶孩子，從中挑撥兒子們與小布的感情，甚至帶著小孩再度搬家到馬里布，離前夫小布越來越遠，讓十分思念孩子們的小布十分心碎。不過，現在整個狀況似乎出現了重大轉機，因為八卦網站就爆料輿論現在對裘莉越來越不利，而她甚至可能還得交出孩子們的監護權來與小布共享！

布裘2人在離婚後，就針對6名子女的監護權問題進行了一場攻防戰。（翻攝自In Touch Weekly）

根據八卦網站《Life & Style》報導，小布在8日驚喜現身金球獎擔任引言人時，眾多國外鄉民都不禁大讚：「我從沒看他有這麼帥過」、「離婚了也好，讓他帥回來了」，認為他離婚後氣色反而變得更佳，簡直是「回春」的狀態，讓關於離婚方面的輿論也越來越傾向小布那邊。對此，相關人士就透露：「這真的顯示出人們對小布在演藝事業上成就的關注，大過於裘莉陣營不斷對小布方面的抹黑與造謠，毫無疑問地可以說是小布贏了這場戰爭」，甚至更大爆：「裘莉在輿論方面已經徹底輸了，之後就得將監護權交給小布並停止玩遊戲了。」

小布8日驚現金球獎頒獎典禮，被外國鄉民大讚離婚後反而大回春。（路透社）

不僅如此，裘莉陣營更傳出內部正在鬧分裂的壞消息，由於內部有些人員並不支持他們對已經被FBI與「兒童與家庭服務中心」（DCFS）證實並無家暴嫌疑、早就洗刷自身清白的小布陣營繼續抹黑造謠的行為，便因此起了爭執，認為裘莉現在根本沒資格單獨享有6名子女的監護權，還放話要退出裘莉的團隊，對裘莉來說簡直是雪上加霜的情況。

然而，後來《Yahoo7 Be》則報導，另一知情人士跳出來反駁這個消息，指稱所謂的裘莉「把監護權交出」，只是先前2人對於暫時監護權與探視權所做出的共同決定罷了，在監護權移轉方面根本還沒有新動向，令人相當好奇這場監護權之爭還會繼續打多久才正式告終。

現在暫時擁有6名子女全部監護權的裘莉，並不想讓前夫小布來跟她爭，就直接帶著孩子們搬到馬里布去，遠離小布。（翻攝自Playbuzz）

相關新聞

推薦新聞
男星「菸頭燙妻留疤」 竟還笑「有意思」 男星「菸頭燙妻留疤」 竟還笑「有意思」
2017/01/20 08:52
喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬布置育嬰房 喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬布置育嬰房
2017/01/20 08:49
大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布 大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布
2017/01/20 07:49
SMAP奔西東！木村謀住英國避世 中居4人投奔中國 SMAP奔西東！木村謀住英國避世 中居4人投奔中國
2017/01/20 07:44
流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型 流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型
2017/01/20 07:18
美少女直播自殺過程 好奇網友先看完再說 美少女直播自殺過程 好奇網友先看完再說
2017/01/20 07:15
金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！ 金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！
2017/01/20 07:13
鄧紫棋因舊情學乖了 戀愛不公開只通知結婚 鄧紫棋因舊情學乖了 戀愛不公開只通知結婚
2017/01/19 21:55
趙寅成「家族」合體 獨缺宋仲基 趙寅成「家族」合體 獨缺宋仲基
2017/01/19 21:32
（影音）暖心毛孩電影 狼犬遭工作人員「硬推」湍急水流 （影音）暖心毛孩電影 狼犬遭工作人員「硬推」湍急水流
2017/01/19 18:38
超閃超甜！Rain金泰希公開甜蜜對視婚禮照 超閃超甜！Rain金泰希公開甜蜜對視婚禮照
2017/01/19 18:22
被爆除夕夜不請自來找林宥嘉 鄧紫棋這樣說... 被爆除夕夜不請自來找林宥嘉 鄧紫棋這樣說...
2017/01/19 15:33
尼可拉斯霍特為愛涉險 捲毒梟黑幫鬥爭 尼可拉斯霍特為愛涉險 捲毒梟黑幫鬥爭
2017/01/19 15:29
腦震盪女星好幸運 傷癒立馬奪獎 腦震盪女星好幸運 傷癒立馬奪獎
2017/01/19 15:26
Rain金泰希婚禮時地曝光 這些明星受邀觀禮！ Rain金泰希婚禮時地曝光 這些明星受邀觀禮！
2017/01/19 12:27
絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain 絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain
2017/01/19 07:11
華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
2017/01/19 00:27
上原亞衣退隱AV界 被指松本潤「小四」 上原亞衣退隱AV界 被指松本潤「小四」
2017/01/18 23:04
《暮光之城》外星版 《異星引力》譜跨太空戀曲 《暮光之城》外星版 《異星引力》譜跨太空戀曲
2017/01/18 22:39
女神卡卡登超級盃 被警告禁談川普 女神卡卡登超級盃 被警告禁談川普
2017/01/18 22:32
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.