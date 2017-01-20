大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布

目前擁有6名子女暫時監護權的裘莉（左），傳出被迫把監護權交給小布（右）的消息。（翻攝自E!News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢金童玉女「小布」布萊德彼特與妻子安吉莉娜裘莉在去年驚傳閃電離婚的消息後，雙方為了爭奪6名子女的監護權，幾乎可說是徹底撕破臉，後來更傳出擁有所有孩子們暫時監護權的裘莉，為了不想讓目前僅擁有探視權的小布來跟她搶孩子，從中挑撥兒子們與小布的感情，甚至帶著小孩再度搬家到馬里布，離前夫小布越來越遠，讓十分思念孩子們的小布十分心碎。不過，現在整個狀況似乎出現了重大轉機，因為八卦網站就爆料輿論現在對裘莉越來越不利，而她甚至可能還得交出孩子們的監護權來與小布共享！

布裘2人在離婚後，就針對6名子女的監護權問題進行了一場攻防戰。（翻攝自In Touch Weekly）

根據八卦網站《Life & Style》報導，小布在8日驚喜現身金球獎擔任引言人時，眾多國外鄉民都不禁大讚：「我從沒看他有這麼帥過」、「離婚了也好，讓他帥回來了」，認為他離婚後氣色反而變得更佳，簡直是「回春」的狀態，讓關於離婚方面的輿論也越來越傾向小布那邊。對此，相關人士就透露：「這真的顯示出人們對小布在演藝事業上成就的關注，大過於裘莉陣營不斷對小布方面的抹黑與造謠，毫無疑問地可以說是小布贏了這場戰爭」，甚至更大爆：「裘莉在輿論方面已經徹底輸了，之後就得將監護權交給小布並停止玩遊戲了。」

小布8日驚現金球獎頒獎典禮，被外國鄉民大讚離婚後反而大回春。（路透社）

不僅如此，裘莉陣營更傳出內部正在鬧分裂的壞消息，由於內部有些人員並不支持他們對已經被FBI與「兒童與家庭服務中心」（DCFS）證實並無家暴嫌疑、早就洗刷自身清白的小布陣營繼續抹黑造謠的行為，便因此起了爭執，認為裘莉現在根本沒資格單獨享有6名子女的監護權，還放話要退出裘莉的團隊，對裘莉來說簡直是雪上加霜的情況。

然而，後來《Yahoo7 Be》則報導，另一知情人士跳出來反駁這個消息，指稱所謂的裘莉「把監護權交出」，只是先前2人對於暫時監護權與探視權所做出的共同決定罷了，在監護權移轉方面根本還沒有新動向，令人相當好奇這場監護權之爭還會繼續打多久才正式告終。

現在暫時擁有6名子女全部監護權的裘莉，並不想讓前夫小布來跟她爭，就直接帶著孩子們搬到馬里布去，遠離小布。（翻攝自Playbuzz）