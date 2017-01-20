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SMAP奔西東！木村謀住英國避世 中居4人投奔中國

2017/01/20 07:44

木村因「SMAP」解散遭罵翻，有意帶妻女定居英國。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成軍28年的日本國民天團「SMAP」，2016年正式解散走入歷史，成員之一天王木村拓哉被外界稱是「背叛者」，與老婆工藤靜香被網友罵翻，近日傳出他有意帶妻女移居英國，遠離是非，而剩下的4名成員間轉往中國發展。

《週刊文春》報導，木村拓哉去年極力挽留想出走的4人，雖被認為是背叛者，但傑尼斯公司則認為他有功，得知他近來遭受謾罵與攻擊後，便告訴他：「做想做的事情就好。」同意讓他帶著靜香和2名愛女至英國定居，有工作時再返回。

另外，前SMAP經紀人飯島三智上月底成為中國企業「LAOX」設立的新公司老闆，外傳中居正廣、稻垣吾郎、草剛和香取慎吾今年9月與傑尼斯約滿後，將隨她至中國發展，但遭到飯島否認：「百分之一千不可能

「SMAP」除木村外的其餘4人，傳出將往中國發展。（翻攝自網路）

 

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