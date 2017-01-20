（影音）全國電阿公廣告超催淚 網友：哭慘了
2017/01/20 07:11
全國電子「阿公的電視機」微電影，因為故事感人，引發網友討論。（翻攝YouTube）
〔記者吳佩樺／台北報導〕全國電子最近推出「阿公的電視機」微電影廣告，長達6分半鐘，找來硬底子演員陳慕義飾演阿公，廣告中和孫子的感人親情賺人熱淚，打動不少網友的心，在網路上線不到2天，就將突破2百萬次點閱。
該廣告描述一位小男孩從小和阿公感情深厚，阿公更是他的許願池，讓他可以盡情任性耍賴；但小男孩長大了，不得已離開阿公跟著爸媽到城市生活，而當男孩變成男人了，卻受工作羈絆，陪伴阿公的時間不如過去。因故事情節貼近真實生活，引發不少人的省思，網友紛紛大推：「靠北感人」、「太好哭了」、「這是好廣告」。
廣告好評如潮，替全國電子注入強心針，發言人林政儒表示，今年除了持續拓展實體門市規模，更會加強網路行銷，著重社群溝通，打造全國電子更年輕的形象。
相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉
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