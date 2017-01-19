餐廳賠百萬尪還偷吃 白家綺谷底人生靠友翻轉

白家綺（中）受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪一高子洋和顏圓一家人。（公視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕白家綺受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪一對從粉絲與偶像關係變成音樂人夫妻─高子洋和顏圓一家人。白家綺曾演出多部連續劇，無論是《夜市人生》中的丁議員或《風水世家》裡的千金小姐，她對反派角色的精湛詮釋，總讓觀眾恨得牙癢癢。除了演戲也主持節目，業餘時還做美工繪圖設計，是一位全方位藝人。

因為爸爸做生意失敗負債，白家綺國小三年級就開始半工半讀，和媽媽一起賣檳榔，也曾在路邊賣衛生紙和原子筆，她說：「什麼事情都幹啦！有錢賺就好啦。」回想過去那段時間，白家綺反而認為這些事情豐富了她的生活，讓她成為一個樂觀又懂得感恩的人。

白家綺20歲就創業開餐廳，但當時受到金融風暴影響，一個月最多賠50萬，一直到負債上百萬，她直呼：「那時候就覺得人生真的跌到谷底！」為了還債，她跟著已經在演藝圈工作的姊姊走上演藝之路，演出的第一個角色就是《夜市人生》中的反派角色丁議員，觀眾邊看邊罵，也讓她的知名度迅速攀升。

白家綺（左）受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪一高子洋和顏圓一家人。（公視提供）

小時候常常被媽媽打罵的白家綺，當時覺得媽媽很沒耐性，目前有兩個女兒的她，在為人母後才知道當媽媽的辛苦。白家綺21歲結婚，25歲因丈夫外遇而離婚，當年考慮是否離婚時一度很茫然，甚至覺得「這輩子是不是來還債的」，對自己的遭遇有很負面的想法，後來朋友告訴她：「因為妳有很多很多愛，妳才可以跟別人分享，才可以幫別人的忙，所以不是來還債，是來給別人的。」朋友福杯滿盈的想法，也讓她翻轉負面人生。

工作之餘白家綺會在孤兒院或基金會做志工，學生時代本來讀美工的她，也會定期創作作品拿去義賣。晚餐接近尾聲時，白家綺拿出自己手繪的T恤當禮物，上面畫有愛心和象徵智慧的貓頭鷹，希望高子洋和顏圓一家人用愛和智慧，讓未來每一天都能過得幸福。