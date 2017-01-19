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李國毅霸氣強吻連俞涵 殊不知她先偷嗑泡菜

2017/01/19 21:29

李國毅（右）在《如朕親臨》霸氣吻連俞涵。（東森提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、東森《如朕親臨》本周六李國毅情不自禁強吻連俞涵，讓粉絲直呼這對冤家簡直就是超級絕配！

回想拍攝這場強吻戲的當天，連俞涵逗趣的表示：「當天拍攝是在一間燒肉店內用餐，腦海中只注意著桌上好吃的泡菜，忍不住就在拍攝的過程中連吃好幾口，並沒有特別設想要做任何吻戲的事前準備。」李國毅則表示：「與連俞涵拍攝長達3個多月，兩人已經默契十足，一切非常自然，並不需要事前的情緒準備，唯獨這場戲比較特別的是，這次強吻高丙丙的感覺，是要呈現戲中王諾霸氣的一面，並非一般浪漫吻戲。」

李國毅（右）在《如朕親臨》霸氣吻連俞涵。（東森提供）

藍鈞天劇中與房思瑜發生了一夜情，向來在螢光幕前就較少拍攝床戲的他，表示：「一拿到劇本，看到劇中會有床戲內容，回家就立刻向老婆報備過了，所以拍攝這場床戲時並沒有壓力。」回想當天情形，房思瑜說：「為顧及藍鈞天好老公、好爸爸的形象，特別在拍攝前與他討論，要如何讓這場床戲能夠巧妙帶過，而又不失精彩！」

藍鈞天（左）與房思瑜拍攝《如朕親臨》床戲。（東森提供）房思瑜在《如朕親臨》中，因與藍鈞天與發生關係，怕尷尬而想趕快離開。（東森提供）

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