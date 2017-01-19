傅達仁爆料 電視台長官要求女主播陪酒

資深體育主播傅達仁接受《改變的起點》節目專訪。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕資深體育主播傅達仁曾上書蔡英文總統，尋求合法安樂死，引起一陣熱議，日前他上中視《改變的起點》接受專訪，不但大爆當紅主播會面對的各種美色誘惑與風流豔遇，更大膽揭露早期主播競爭激烈，電視台長官有時甚至會要求女主播陪同喝酒應酬。

資深體育主播傅達仁接受《改變的起點》節目專訪。（中視提供）

傅達仁提到，早期只有三家電視台，想登上主播台難上加難，過去總有女主播為博上位，就算平常滴酒不沾，也必須向職場的「潛規則」低頭的各種傳聞，傅達仁首度在節目中直白證實：「女主播也是主播啊，當然要『聽話』！」 他舉例：「有應酬場合，長官說『來！喝個酒！』原來不會喝的，到了這裡也會喝了。」但當時傅達仁卻仗著自己有才華和實力，做新聞和長官意見不同時就衝撞高層，「我對長官拍桌子，罵他根本不懂新聞。」這種個性也讓他長達15年都升不了官。

傅達仁曾是當紅明星主播，他坦承成名後的確會面對各種誘惑，提到某次到國外轉播完球賽，受粉絲邀請吃飯，「當中一位金髮粉絲上去房間，換了極性感的睡衣走出來，還擦了滿身香水，當時就知道怎麼回事，我真的是年少風流，但都是被動的，我不下流。」話鋒一轉特別感謝另一半心胸寬大，笑說：「老婆是宰相肚裡能撐航空母艦。」