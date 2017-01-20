李洪基玩翻「在場証明」 想把阿信的...扛回家

李洪基最愛阿信的「沉睡翅膀椅」，直喊想要搬回韓國。（STAYREAL提供）〔記者陳立妍／台北報導〕南韓人氣樂團FTISLAND主唱李洪基月初來台參加「STAY REAL LIFE#在場証明特展」記者會，並在自己的創作中「重現」個人的起居房間，由於他在記者會當天才正式看過整個特展，李洪基先是自豪地拿出家中實際的照片比對，證明照片內的空間與展場內家俱與擺設真的是「神復刻」，就連阿信都忍不住好奇問他：「那家裡牆面也畫得這麼瘋狂嗎？」對此李洪基笑答：「這是為展覽才設計的彩繪，如果家裡畫成這樣，會被媽媽罵臭頭吧！」

李洪基調皮模仿圖文創作者Duncan的招牌表情。（STAYREAL提供）在特展現場，李洪基顯得相當開心興奮，除了一一仔細欣賞其他創作者的展間作品，也像個大男孩一般玩心大起，跟所有創作者的作品互動，拍了許多有趣的照片。而在所有的創作作品中，李洪基對於阿信房間的「沉睡翅膀椅」更是情有獨鍾，直喊著想要扛回韓國。

「 STAY REAL LIFE #在場証明特展」現於松山文創園區五號倉庫展出中，展期至2月28日為止（除夕休館），活動詳情可見「 STAY REAL LIFE #在場証明特展」臉書粉絲團，購票可洽KKTIX、全家便利商店。

走進最潮首席女裝設計師NewNew的房間，李洪基忍不住驚嘆「大發！」（STAYREAL提供） 李洪基在特展中神復刻韓國真實起居空間，不藏私和台灣觀眾分享。（STAYREAL提供） 李洪基在特展現場玩心大起，與自己的人型看板留下趣味合影。（STAYREAL提供） 李洪基在圖文創作者Duncan的房間互動牆面上，寫下「LOVE YOU」字樣等待粉絲發掘。（STAYREAL提供）