金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！

Rain（右）與金泰希甜蜜挽手、對視。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓人氣「星」情侶Rain、金泰希交往4年多，戀情於昨開花結果，有別於其他韓流A咖在五星級飯店舉辦豪華婚宴，2人選擇低調在教堂完婚，並由Rain的「教父」安聖基擔任證婚人，婚禮費用僅花了韓幣130萬元（約台幣3.8萬元），儀式簡單隆重。金泰希甚至捨棄名牌高級婚紗，由造型師挑選布料替她量身訂做婚服，並親自提供意見設計，展現屬於自己獨一無二的時尚品味。

朴俊炯（右）昨公開與Rain、金泰希夫婦在婚禮現場的合照。（翻攝自IG）



根據韓媒報導，Rain與金泰希考量近來南韓時局不穩，婚禮儀式一切從簡，僅邀請雙方少數親友、公司同事觀禮，為防消息走漏，直到昨早才通知賓客婚禮時間及地點，受邀參加婚禮的藝人好友包括李荷妮及男友尹繼尚、「江南大叔」PSY、「g.o.d」隊長朴俊炯等人，一手栽培Rain的恩師朴軫永也特地為新人獻唱祝歌《只有你》，新娘捧花得主則為金泰希的大學閨蜜李荷妮。儀式結束後，昨晚2人透過公司公開婚禮甜蜜挽手、對視照，做為送給粉絲的「禮物」，畫面宛如王子與公主般幸福美好。

Rain、金泰希昨下午在嘉會洞教堂舉行婚禮彌撒。（翻攝自Naver）

據悉Rain、金泰希不僅連婚紗照都沒拍，加上Rain暌違3年才推出新專輯《最好的禮物》，為了全心衝刺事業，2人更決定推遲度蜜月的計畫，而金泰希昨也透過公司公布親筆信分享新婚喜悅，期許自己能成為另一半最堅實的後盾、互相成為對方的力量。她在信中透露：「今天是我們2人一起走過的漫長旅程中的第一天，我希望能在這段時間愛護我們、珍惜我們的粉絲們的祝福中踏出第一步，彼此尊敬互相補足對方的不足用心生活」，並表示：「做為一個家庭的妻子，未來會努力以更成熟的面貌展現在大家面前」，感謝大眾對他們的祝福。