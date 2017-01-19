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（影音）拍戲跳船竟遇水庫洩洪 李李仁生命受威脅

2017/01/19 19:23

李李仁（左）、陶晶瑩（右）出席家具品牌開幕記者會。（記者趙世勳攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕劉德華發生墜馬意外，讓工作上「異於常人」的藝人們感同身受，今天李李仁與老婆「陶子」陶晶瑩一同出席家具品牌記者會，問到劉德華受傷一事，李李仁透露：「過去拍戲時曾被導演要求跳船，結過碰上水庫洩洪，差點上不來！」他表示，經過那次之後，現在遇到拍戲時要做非常危險的動作，會選擇說不，也希望劉德華能早日康復。

李李仁（左）、陶晶瑩（右）出席家具品牌開幕記者會。（記者趙世勳攝）

李李仁與陶晶瑩結婚邁入12年，兩人感情甜蜜到令人稱羨，陶子提到雖然平常都在家扮「白臉」，但今天早上差點為了小孩的態度而動怒，她笑說：「如果讓我氣到的話，就會從白臉轉成極黑！」

陶子表示，早上老公叫兩個小孩吃早餐時，可能是有起床氣，他們不但沒給好臉色，10歲大的女兒荳荳還耍脾氣說：「我就吃不下啊！」原本一把火就要燒起來，但最後陶子仍以理性的方式跟孩子溝通，她對著說：「我們家有話可以好好說嗎？媽媽對你們那麼溫柔、那麼有耐心，你們都給我臉色看，為什麼要這樣子？」

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