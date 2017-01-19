（影音）暖心毛孩電影 狼犬遭工作人員「硬推」湍急水流

暖心毛小孩電影傳出拍攝過程中涉嫌虐狗。（翻攝自《A Dog's Purpose》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕關於毛小孩的暖心電影《為了與你相遇》（A Dog's Purpose），故事講述毛小孩經過4次輪迴後，透過和主人的分別得到成長，在上映前是不少愛狗人士相當期待的作品，不過日前該電影的拍攝片段流出，影片中工作人員要訓練師將一隻狼犬推進湍急的水流中，不過該隻狼犬相當害怕，數度掙扎後還是被訓練師「硬推」下水，畫面釋出後，讓不少動物保護團體嚴正抨擊，並揚言抵制該部電影。

狼犬在開拍時明顯對落水相當害怕。（擷取自《TMZ》）

據《TMZ》報導，《為了與你相遇》其中一個片段，要拍攝狼犬在急流中被沖刷、游泳的過程，不過負責該橋段的狗演員似乎相當不諳水性，在拍攝時顯得非常害怕，讓一旁的訓練師趕忙安撫。

工作人員要訓練師直接將狼犬推下水。（擷取自《TMZ》）

該隻狗演員在試圖逃脫的過程中，有工作人員在旁說出「如果牠想跑，就丟進去吧」，訓練師聽了便試圖強推狼犬入水，雖然狼犬數度掙扎爬回岸上，仍不敵訓練師的力量而被丟下水。丟下水後狼犬明顯水性不佳，最後更直接沉入水面下，工作人員看了才趕忙跳下水救狗。

狼犬在游到岸邊時，力氣已經透支。（擷取自《TMZ》）

狼犬游到岸邊後，整隻狗沉入水面下，讓現場工作人員急忙跳下水搶救。（擷取自《TMZ》）

該段畫面流出後，引發不少動物保護團體和愛狗人士的不滿，認為一部描述人狗感情的電影，怎麼可以在拍攝過程中涉嫌虐狗，並揚言要抵制電影。該電影所屬的安培林娛樂和環球影業則回應目前已經對此拍攝行為做出調查，保證早日給外界質疑一個答案。

相關影片：影片擷取自《TMZ》，如遭移除敬請見諒。