小甜甜痛失阿公阿嬤 6年來只跟自己圍爐

小甜甜痛失摯愛的爺爺奶奶後，多年來都自己圍爐吃年夜飯。（翻攝自小甜甜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星「小甜甜」張可昀，曾獲得《電視笑話冠軍》的第一名，出道後一直以諧星形象闖蕩演藝圈，在蔡康永主持的《兩代電力公司》中更是不計形象地搞笑，非常受粉絲歡迎。常常帶給人歡樂的好個性，也讓小甜甜在演藝圈擁有不少好友，不過其實在歡樂的笑容下，小甜甜也有寂寞的時候，自從6年前爺爺去世後，小甜甜每年農曆假期都是自己在家圍爐，直到去年郭彥均、郭彥甫兄弟突破她的心房，才讓她答應邀請，今年將會在郭彥均兄弟2家人一起吃團圓飯。

小甜甜（右）和郭彥均（左）感情要好，就像是親兄妹一樣。（翻攝自小甜甜臉書）

小甜甜出道多年，在螢光幕上一直保持著樂觀開朗的形象，不過其實身世坎坷的她，出生後就被爸媽丟給爺爺、奶奶，至今未曾見過爸媽一面。小甜甜的奶奶在16年前過世，爺爺也在住進療養院後，在6年前離世。據《蘋果日報》報導，痛失至愛的小甜甜，多年來的除夕年夜飯，都是自己一個人在家吃。雖然擁有好人緣的小甜甜，一直都有演藝圈好友邀請她一起團圓，但她始終無法放下心頭的思念。

小甜甜出道多年一直帶給觀眾歡樂，但其實私底下有寂寞的一面。（翻攝自小甜甜臉書）

直到去年，郭彥均和郭彥甫兄弟倆，邀請小甜甜到他們家過年，小甜甜才終於敞開心房，決定今年到他們家圍爐，小甜甜坦言郭彥均對她就像哥哥，讓她深感被關心，還笑說：「他看我本來不願意，還開玩笑說，『妳不用擔心會看到和樂融融的場景，我和我弟弟沒話說』。」