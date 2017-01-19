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偽娘企業家不孕熬11年生女 千字文謝老婆付出

2017/01/19 18:52

織田紀香雖然是個男性，但大多以女裝示人，他感謝老婆的支持。（翻攝自織田紀香臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人、KKBOX副總經理「織田紀香」陳禾穎雖然是男性，但總是一身女裝打扮，他今日在臉書寫下2885個字長文感謝老婆的陪伴，不僅帶他走出自己的世界、學會與人相處、更為了女兒辭去自己的工作，對老婆的感謝讓他寫下「我太太，她是我此生的摯愛，她是平凡卻又偉大的女性」，讚揚老婆無私的付出。

織田紀香一開始就稱讚老婆是個校園風雲人物，擁有好歌喉的她還上過電視台比賽，他認為自己激發了老婆的母性關懷，以及連續700天每日一封情書和一朵玫瑰花打動了她，但周遭的朋友看到兩人交往，除了不看好外還會問他：「你到底是怎麼把她騙到手？她怎麼可能會看上你這個怪咖？她條件如此之好，隨便挑一個程度都比你高，你憑什麼贏得她的芳心？」

織田紀香發長文敘述老婆從交往前到婚後的陪伴，感謝老婆無怨無悔的付出與支持，才會成就現在的自己。（翻攝自織田紀香臉書）

織田紀香透露自己會因焦慮出現自殘的情況，嚴重到會用力抓頭撕裂頭髮或皮膚，甚至會關在衣櫃裡不肯出來，老婆深知自己頑固、不容易正常和人相處、容易專注在一件事及人群恐懼症等，但她依然很有耐心地引導他漸漸走出，甚至一手包辦家中大小事情，讓他無後顧之憂地走自閉世界，並強調其實只是性格上的缺陷讓他無法發揮才能，只要跨越一個個障礙，就可以走出低潮。

夫婦倆結婚11年才有了女兒，是因為他情緒失調以及不孕的問題，當時他因為焦頭爛額地忙著處理創業的負債，只能讓太太一人獨自承受痛苦到醫院打排卵針和接受繁複的檢查。等孩子出生後，女兒竟和過去的他一樣有人際疏離的情況，他才體會當爸的價值，「原來，過去所遭遇經歷的一切，是為了令自己的女兒變得更好」，也更感謝老婆交往至今一路無悔的付出與支持。

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