前夫婚內偷吃8次攏是假 歡歡生前離婚協議曝光大翻盤

今天曝光的離婚增補協議中記述歡歡承認在節目上提及張孝正外遇一事，都是為了節目效果。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「歡歡」于佳卉2年前自殺去世，和她感情要好的名嘴粘嫦鈺曾在節目中引述，歡歡的第一任前夫，導演張孝正結婚期間外遇不斷，離婚後又未盡撫養義務，被男方認為與事實不符，一狀告上法院，法院去年初判張孝正敗訴。不過今天粘嫦鈺和張孝正的委任律師，召開記者會，拿出歡歡和張孝正簽署的「離婚增補協議」，內容提及歡歡親自承認，在節目上所說張孝正外遇的事情，都是為了節目效果，並不是事實。

歡歡的導演前夫張孝正（左二）在記者會上表示和歡歡離婚後有盡撫養義務。（資料照，記者蔡淑媛攝）

據《ETtoday》報導，歡歡曾在節目中提及和張孝正的第一段婚姻，她提到張孝正在結婚10年來外遇8次，並在離婚後不願意盡撫養義務，讓她生活經濟相當困苦。歡歡在2年半前自殺後，好友粘嫦鈺在節目上引用報導，提及張孝正外遇一事，讓男方得知後相當不爽，憤而提告。

不過今天張孝正的委任律師和粘嫦鈺召開記者會，拿出民國99年歡歡和張孝正簽署的離婚增補協議，該協議指出，歡歡自述在節目上所談及張孝正外遇之事，都是為了節目效果所講，讓粘嫦鈺看了相當驚訝，因為歡歡生前曾向她泣訴生活經濟困苦。

歡歡（右）去世2年半後，第一任前夫張孝正曝光離婚增補協議，洗清外遇冤屈，圖左為歡歡第二任丈夫江國賓。（資料照，記者臺大翔攝）

人在中國拍戲的張孝正，也透過VCR在記者會上聲明，離婚後每個月都付贍養費12萬，其中更包括買房繳房貸、供養岳母生活費等，和歡歡在節目上所述頗有出入，粘嫦鈺則表示她在「離婚增補協議」中感受到張孝正對歡歡的愛，「所以把事實說明出來，希望可以讓張先生名譽得到回復。」

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