陳松勇自嘲禍害 送醫險插管照喝高粱

陳松勇就算健康亮紅燈，仍不放棄飲酒的愛好。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕75歲資深藝人、金馬影帝陳松勇近十年健康不斷亮紅燈，愛喝酒的他就算曾罹中風、胃潰瘍、白內障使左眼幾乎失明，仍堅持不戒酒。他今對外談起去年多次進出醫院，醫師本來要替他插管，但最後卻作罷，自嘲自己是「好人不長命，禍害遺千年。」

陳松勇表示自去年跌倒後雖然可以站，但還是想坐輪椅。（資料照，台視提供）

陳松勇2006年時曾因糖尿病中風，雙眼幾近失明、有中風後遺症、疝氣，而糖尿病和中風也導致心臟病、雙眼病變影響視力、情緒也出現問題，但復原後依舊照喝高粱酒，沒有因病戒酒。據《ETtoday》報導，陳松勇今出席演藝工會年終餐會，他透露去年在抵抗力不好的情況下，還要外勞推著輪椅帶他去林口新開幕的outlet逛逛，因此感冒，咳到昏倒送急診，醫師認為要插管治療，但他卻對自己相當有自信，認為自己是禍害不會有事情，至今仍未戒酒，談起自己飲酒是看心情及人而定，心情不好就不會喝了，作風相當瀟灑。

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