限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

林依晨明年想生狗寶寶 過年紅包撒百萬

2017/01/19 14:53

林依晨帶著經紀公司師弟妹一同包水餃，提早感受過年氣氛。（記者陳奕全攝）〔記者吳志偉／台北報導〕林依晨今天帶著林柏宏、張睿家、簡宏霖、孫沁岳、李迪恩、張洛偍、黃心娣、邱思琹等經紀公司師弟妹一同包水餃，提前感受過年氣氛，每個人發揮創意，包出各式各樣的特色水餃。

　林依晨結婚多年，「做人計劃」一直備受關心，農曆新年將至，親戚們不免催生，她透露已跟老公討論好，決定明年就會生，有記者問到「去年也說今年會生」，她笑著反駁：「我說的是這1、2年啦！」由於自己屬狗，笑說狗年生個狗寶寶剛剛好。

林依晨帶著經紀公司師弟妹一同包水餃，提早感受過年氣氛。（記者陳奕全攝）約3年沒拍電視劇的林依晨，最快今年4月就會有新戲開拍。問到過年紅包包多少，她表示包括媽媽和公婆等長輩與小孩，還有公司員工，紅包預計包出100萬元。

　至於張睿家、簡宏霖與孫沁岳，接下來將陸續推出個人寫真集，簡宏霖走陽光、性感路線，還會有裸露的照片，但由於自己的體毛多，他笑說：「拍照時本來想要不要自己先修，但怕修了反而搞砸，乾脆自然而然。」張睿家則是聽到經紀人提到接下來的寫真集也要脫，原本還在吃飯的他，故意把筷子放下來，直喊：「不吃了啦！」林柏宏自從拿到金馬獎男配角，代言、戲約源源不絕，1個月就收到20幾個劇本。

周子藝人新春餐敘；林柏宏（左起）、簡宏霖、李迪思。（記者陳奕全攝）

相關新聞

推薦新聞
林志玲單身ing 在這裡找「對的人」！ 林志玲單身ing 在這裡找「對的人」！
2017/01/19 15:08
謝和弦尾牙合照林俊傑 網友竟問「怎麼吃到JJ」 謝和弦尾牙合照林俊傑 網友竟問「怎麼吃到JJ」
2017/01/19 15:06
不難受了！藍瘦香菇哥正妹妻曝光 不難受了！藍瘦香菇哥正妹妻曝光
2017/01/19 14:45
華仔眉心多了傷痕 朱麗倩心疼難受 華仔眉心多了傷痕 朱麗倩心疼難受
2017/01/19 14:40
歐陽娜娜傳戀房祖名 老爸使出殺手鐧 歐陽娜娜傳戀房祖名 老爸使出殺手鐧
2017/01/19 14:30
馬上就有新工作！宋智孝《RM》結束後開美妝節目 馬上就有新工作！宋智孝《RM》結束後開美妝節目
2017/01/19 14:08
背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬 背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬
2017/01/19 13:50
曾收「紙紮小人」 李易嘆人氣輸兒子 曾收「紙紮小人」 李易嘆人氣輸兒子
2017/01/19 13:40
（影音）蔡昌憲向布魯斯下戰帖 「你可以嗎？」 （影音）蔡昌憲向布魯斯下戰帖 「你可以嗎？」
2017/01/19 13:01
Rain金泰希婚禮時地曝光 這些明星受邀觀禮！ Rain金泰希婚禮時地曝光 這些明星受邀觀禮！
2017/01/19 12:27
薇薇安病逝兩個月 友人竟收到微信加好友 薇薇安病逝兩個月 友人竟收到微信加好友
2017/01/19 12:05
郭雪芙2017被包了！約滿自立門戶工作滿檔 郭雪芙2017被包了！約滿自立門戶工作滿檔
2017/01/19 11:21
咘咘陪曬7月肚！賈靜雯纖瘦獲讚超美孕婦 咘咘陪曬7月肚！賈靜雯纖瘦獲讚超美孕婦
2017/01/19 11:11
台灣中國最大差別？ 購物專家感觸最深 台灣中國最大差別？ 購物專家感觸最深
2017/01/19 10:57
山豬有夠慘！舊傷才好又被豬過肩摔 山豬有夠慘！舊傷才好又被豬過肩摔
2017/01/19 10:23
媒體包圍 華仔差點下不了救護車 媒體包圍 華仔差點下不了救護車
2017/01/19 10:04
尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！ 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
2017/01/19 09:59
現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是…… 現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是……
2017/01/19 09:56
養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」 養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」
2017/01/19 09:18
林志玲預告下午報喜 優雅秀「新歡」 林志玲預告下午報喜 優雅秀「新歡」
2017/01/19 08:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.