林依晨明年想生狗寶寶 過年紅包撒百萬

林依晨帶著經紀公司師弟妹一同包水餃，提早感受過年氣氛。（記者陳奕全攝）〔記者吳志偉／台北報導〕林依晨今天帶著林柏宏、張睿家、簡宏霖、孫沁岳、李迪恩、張洛偍、黃心娣、邱思琹等經紀公司師弟妹一同包水餃，提前感受過年氣氛，每個人發揮創意，包出各式各樣的特色水餃。

林依晨結婚多年，「做人計劃」一直備受關心，農曆新年將至，親戚們不免催生，她透露已跟老公討論好，決定明年就會生，有記者問到「去年也說今年會生」，她笑著反駁：「我說的是這1、2年啦！」由於自己屬狗，笑說狗年生個狗寶寶剛剛好。

林依晨帶著經紀公司師弟妹一同包水餃，提早感受過年氣氛。（記者陳奕全攝）約3年沒拍電視劇的林依晨，最快今年4月就會有新戲開拍。問到過年紅包包多少，她表示包括媽媽和公婆等長輩與小孩，還有公司員工，紅包預計包出100萬元。

至於張睿家、簡宏霖與孫沁岳，接下來將陸續推出個人寫真集，簡宏霖走陽光、性感路線，還會有裸露的照片，但由於自己的體毛多，他笑說：「拍照時本來想要不要自己先修，但怕修了反而搞砸，乾脆自然而然。」張睿家則是聽到經紀人提到接下來的寫真集也要脫，原本還在吃飯的他，故意把筷子放下來，直喊：「不吃了啦！」林柏宏自從拿到金馬獎男配角，代言、戲約源源不絕，1個月就收到20幾個劇本。

周子藝人新春餐敘；林柏宏（左起）、簡宏霖、李迪思。（記者陳奕全攝）