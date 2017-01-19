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全美民選獎被狠虧 巨石強森比中指

2017/01/19 13:41

巨石強森出席全美民選獎。（法新社）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕第43屆全美民選獎於美國時間週三晚間登場，該獎涵蓋電影、電視和音樂三大範疇，由觀眾選出最喜愛的藝人和作品；本屆的大贏家艾倫狄珍妮拿下最愛日間節目主持人、最愛動畫電影配音（《海底總動員2：多莉去哪兒》）和最愛搞笑合作，已累積20個全美民選獎，是該獎贏得最多獎項的人；而今年動畫片《海底總動員2：多莉去哪兒》也打敗所有電影，成為最愛電影。

「飢餓女」珍妮佛勞倫斯和瑪莉莎麥卡錫再度蟬聯最愛電影女演員、最愛喜劇電影女演員大獎；「死侍」萊恩雷諾斯和「花邊教主」布蕾克萊芙莉夫妻倆順利擺脫花瓶罵名、雙雙上榜，分別奪下最愛電影男演員及最愛劇情片女演員；男星凱文哈特憑《中央情爆員》贏得最愛喜劇電影男演員，上台領獎不改搞笑本色，領獎時猛虧同劇的巨石強森，巨石強森也不禁比中指反擊。

布蕾克萊芙莉奪下最愛劇情片女演員。（美聯社）

電影類

最愛電影：海底總動員2：多莉去哪兒

最愛電影男演員：萊恩雷諾斯

最愛電影女演員：珍妮佛勞倫斯

最愛動作電影：惡棍英雄：死侍

最愛動作電影男演員：小勞勃道尼

最愛動作電影女演員：瑪格羅比

最愛喜劇電影：阿姐萬萬醉

最愛喜劇電影男演員：凱文哈特

最愛喜劇電影女演員：瑪莉莎麥卡錫

最愛劇情片：我就要你好好的

最愛劇情片男演員：湯姆漢克斯

最愛劇情片女演員：布蕾克萊芙莉

最愛家庭電影：海底總動員2：多莉去哪兒

最愛驚悚電影：列車上的女孩

音樂類

最愛男歌手：賈斯汀提姆布萊克

最愛女歌手：「小甜甜」布蘭妮

最愛音樂團體：五佳人

最愛突破性歌手：奈爾霍蘭

最愛鄉村男歌手：布雷克雪爾頓

最愛鄉村女歌手：凱莉安德伍

最愛鄉村音樂團體：Little Big Town

最愛流行歌手：「小甜甜」布蘭妮

最愛嘻哈歌手：G-Eazy

最愛Ｒ＆Ｂ歌手：蕾哈娜

最愛專輯：if i'm honest（布雷克雪爾頓）

最愛歌曲：can't stop the feeling!（賈斯汀提姆布萊克）

人道主義獎：泰勒派瑞

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