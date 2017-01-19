背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬

韓媒搶先曝光一張Rain與金泰希穿著西裝及婚紗的背影照。（翻攝自news1）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓銀色情侶Rain、金泰希今下午選在嘉會洞教堂舉行婚禮彌撒，正式結為夫婦，稍早Rain與金泰希透過公司表示，將於儀式結束後公開現場婚禮照，公司更透露這是兩人特地送給粉絲的「禮物」，剛剛韓媒《news1》則搶先曝光一張Rain與金泰希穿著西裝及婚紗的背影照讓粉絲「聞香」。

嘉會洞教堂今聚集各家媒體，欲捕捉Rain、金泰希婚禮的第一畫面。（翻攝自朝鮮體育）

此外，根據韓媒報導，Rain與金泰希今下午在嘉會洞教堂舉行的婚禮僅花費韓幣130萬元（約台幣3.8萬元，包含現場花卉布置、賓客飲食等），走平價親民路線，由於該教堂原本僅在星期五、星期六及國定假日提供婚禮彌撒服務，為了在今天舉行婚禮的Rain、金泰希可說是特別通融。

Rain（左）與金泰希（右）於今下午低調舉行婚禮。（翻攝自韓聯社）

嘉會洞教堂內觀。（翻攝自網路）

保鑣站在婚禮入口處，嚴防不相干的人混入場。（翻攝自STARNEWS）

保鑣仔細盤查賓客名單。（翻攝自朝鮮體育）

保鑣盤查進出車輛，現場維安滴水不漏。（翻攝自MBN）

Rain與金泰希選在位於首爾鐘路區的嘉會洞教堂舉行婚禮。（翻攝自網路）