限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬

2017/01/19 13:50

韓媒搶先曝光一張Rain與金泰希穿著西裝及婚紗的背影照。（翻攝自news1）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓銀色情侶Rain、金泰希今下午選在嘉會洞教堂舉行婚禮彌撒，正式結為夫婦，稍早Rain與金泰希透過公司表示，將於儀式結束後公開現場婚禮照，公司更透露這是兩人特地送給粉絲的「禮物」，剛剛韓媒《news1》則搶先曝光一張Rain與金泰希穿著西裝及婚紗的背影照讓粉絲「聞香」。

嘉會洞教堂今聚集各家媒體，欲捕捉Rain、金泰希婚禮的第一畫面。（翻攝自朝鮮體育）

此外，根據韓媒報導，Rain與金泰希今下午在嘉會洞教堂舉行的婚禮僅花費韓幣130萬元（約台幣3.8萬元，包含現場花卉布置、賓客飲食等），走平價親民路線，由於該教堂原本僅在星期五、星期六及國定假日提供婚禮彌撒服務，為了在今天舉行婚禮的Rain、金泰希可說是特別通融。

Rain（左）與金泰希（右）於今下午低調舉行婚禮。（翻攝自韓聯社）

嘉會洞教堂內觀。（翻攝自網路）

保鑣站在婚禮入口處，嚴防不相干的人混入場。（翻攝自STARNEWS）

保鑣仔細盤查賓客名單。（翻攝自朝鮮體育）

保鑣盤查進出車輛，現場維安滴水不漏。（翻攝自MBN）

Rain與金泰希選在位於首爾鐘路區的嘉會洞教堂舉行婚禮。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
華仔墜馬意外 病容照曝光 華仔墜馬意外 病容照曝光
2017/01/19 06:29
前夫于冠華再婚 方文琳公開感情狀態 前夫于冠華再婚 方文琳公開感情狀態
2017/01/19 08:17
絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain 絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain
2017/01/19 07:11
背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬 背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬
2017/01/19 13:50
奶爸楊銘威把Mia打扮成醬 網友崩潰了 奶爸楊銘威把Mia打扮成醬 網友崩潰了
2017/01/19 09:03
台灣中國最大差別？ 購物專家感觸最深 台灣中國最大差別？ 購物專家感觸最深
2017/01/19 10:57
以前是情場浪子 陶晶瑩曝收服李李仁秘訣 以前是情場浪子 陶晶瑩曝收服李李仁秘訣
2017/01/19 09:16
劉德華墜馬骨盆裂 急搭醫療專機返港治療 劉德華墜馬骨盆裂 急搭醫療專機返港治療
2017/01/19 06:00
林志玲預告下午報喜 優雅秀「新歡」 林志玲預告下午報喜 優雅秀「新歡」
2017/01/19 08:43
范冰冰美貌神基因！爸爸0皺紋大長腿根本男神 范冰冰美貌神基因！爸爸0皺紋大長腿根本男神
2017/01/19 11:41
養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」 養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」
2017/01/19 09:18
有紅成這樣？ H奶女星狠拒2中媒訪問 有紅成這樣？ H奶女星狠拒2中媒訪問
2017/01/19 07:39
林昶佐、大支爆姊妹情 紐約私會為了... 林昶佐、大支爆姊妹情 紐約私會為了...
2017/01/19 07:22
現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是…… 現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是……
2017/01/19 09:56
金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
2017/01/19 06:00
親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷 親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷
2017/01/19 06:44
郭富城生氣走人！不爽節目不按牌理出牌 郭富城生氣走人！不爽節目不按牌理出牌
2017/01/19 13:48
尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！ 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
2017/01/19 09:59
韓星再添情侶 周元認愛寶兒 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
2017/01/19 06:00
于冠華梅開二度 最想做這件事 于冠華梅開二度 最想做這件事
2017/01/19 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.