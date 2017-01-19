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張庭林瑞陽合體叫賣 嬌嗔老公不合格

2017/01/19 12:37

林瑞陽（左）和張庭（右）夫妻合體創辦「庭秘密」保養品牌。（翻攝自搜狐娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明星夫妻檔林瑞陽及張庭合體創立保養品品牌「TST庭秘密」，海外第一站落足馬來西亞，昨在吉隆坡舉辦全球微商大會，夫妻一個是董事長，一個是創辦人兼代言人，兩人除了夫妻外更多了一層事業夥伴的關係，張庭笑說：「我們兩人是最好的股東，林大哥是我的老師、把拔、先生，扮演很多角色鞭策我更努力！」林瑞陽提醒：「情人你沒說。」張庭嬌嗔：「你是不合格情人！」宣傳保養品兼放閃，一舉兩得。

林瑞陽（右）和張庭（左）除了是夫妻，現也成了事業夥伴。（翻攝自微博）
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據《中國時報》報導，林瑞陽除了房地產又跨足保養品事業，張庭在發布會上不忘甜讚老公，雖然這幾年看對方很辛苦，卻變得很快樂、有成就感，「他每天只睡5小時，連作夢都在工作，是個很偉大的人，為很多人創造工作機會！」據悉旗下經銷商多達118萬人，每個月光發薪水就是12、13億台幣，數字令人咋舌，事業發展有成。

至於張庭，兩年前演出《武媚娘傳奇》的韋貴妃一角爆紅後，就較少在螢光幕前出現，忙著發展個人品牌，她透露常早上5點就起床洗冷水澡提振精神、離家冥想，接著就工作到晚上8點，忙到兒女都抗議媽媽失蹤，今年會調整方向，將重心轉往慈善事業，多花點時間陪孩子，不過她強調不會息影，有機會還是會把握，只是不能出去太長的時間。

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