郭雪芙2017被包了！約滿自立門戶工作滿檔

郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路）〔記者吳志偉／台北報導〕郭雪芙去年雖然台灣作品不多，但在海外卻是人氣飆漲！據了解，最近有不少廣告客戶想找她代言及出席活動，才得知原來她的合約已經悄悄到期，目前已經揮別舊東家多利安自立門戶，事業也有了全新的開始。

2017年一開始，郭雪芙就已經接下3支代言，另外還有5支代言在洽談中，除此之外，農曆年過完，郭雪芙便準備投入新戲的拍攝工作，加上還有兩部戲找上門，讓她一整年都被工作塞得滿滿。

郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路）回顧去年，郭雪芙將重心移往海外，先是擔任網路節目《火星情報局》助理主持人，因外型亮眼、效果不錯，一連主持了兩季；她在穿越劇《相愛穿梭千年2：月光下的交換》挑大樑擔綱女主角，也獲得廣大的迴響，尤其她將戲裡的「方紫儀」詮釋得絲絲入扣，演技大爆發，令許多人相當驚豔；成為湖南衛視新寵兒的郭雪芙，不但被邀請參加招牌節目《天天向上》，更受邀在湖南衛視舉辦的金鷹節互聯盛典上表演歌舞，足以可見電視台對她的重視，聲勢看漲。

郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路） 郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路）