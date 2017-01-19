限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

郭雪芙2017被包了！約滿自立門戶工作滿檔

2017/01/19 11:21

郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路）〔記者吳志偉／台北報導〕郭雪芙去年雖然台灣作品不多，但在海外卻是人氣飆漲！據了解，最近有不少廣告客戶想找她代言及出席活動，才得知原來她的合約已經悄悄到期，目前已經揮別舊東家多利安自立門戶，事業也有了全新的開始。

　2017年一開始，郭雪芙就已經接下3支代言，另外還有5支代言在洽談中，除此之外，農曆年過完，郭雪芙便準備投入新戲的拍攝工作，加上還有兩部戲找上門，讓她一整年都被工作塞得滿滿。

郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路）回顧去年，郭雪芙將重心移往海外，先是擔任網路節目《火星情報局》助理主持人，因外型亮眼、效果不錯，一連主持了兩季；她在穿越劇《相愛穿梭千年2：月光下的交換》挑大樑擔綱女主角，也獲得廣大的迴響，尤其她將戲裡的「方紫儀」詮釋得絲絲入扣，演技大爆發，令許多人相當驚豔；成為湖南衛視新寵兒的郭雪芙，不但被邀請參加招牌節目《天天向上》，更受邀在湖南衛視舉辦的金鷹節互聯盛典上表演歌舞，足以可見電視台對她的重視，聲勢看漲。

郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路）郭雪芙挑大樑主演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，播出後獲得極大的迴響。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
華仔墜馬意外 病容照曝光 華仔墜馬意外 病容照曝光
2017/01/19 06:29
前夫于冠華再婚 方文琳公開感情狀態 前夫于冠華再婚 方文琳公開感情狀態
2017/01/19 08:17
絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain 絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain
2017/01/19 07:11
有紅成這樣？ H奶女星狠拒2中媒訪問 有紅成這樣？ H奶女星狠拒2中媒訪問
2017/01/19 07:39
以前是情場浪子 陶晶瑩曝收服李李仁秘訣 以前是情場浪子 陶晶瑩曝收服李李仁秘訣
2017/01/19 09:16
劉德華墜馬骨盆裂 急搭醫療專機返港治療 劉德華墜馬骨盆裂 急搭醫療專機返港治療
2017/01/19 06:00
養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」 養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」
2017/01/19 09:18
「華神」尊稱其來有自 出道35年態度如新人 「華神」尊稱其來有自 出道35年態度如新人
2017/01/19 08:08
女歌手沾土豪哥 曾登社會新聞版面 女歌手沾土豪哥 曾登社會新聞版面
2017/01/19 07:18
咘咘陪曬7月肚！賈靜雯纖瘦獲讚超美孕婦 咘咘陪曬7月肚！賈靜雯纖瘦獲讚超美孕婦
2017/01/19 11:11
親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷 親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷
2017/01/19 06:44
現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是…… 現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是……
2017/01/19 09:56
大嘴巴2017合體 聚會獨缺他 大嘴巴2017合體 聚會獨缺他
2017/01/19 07:21
尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！ 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
2017/01/19 09:59
媒體包圍 華仔差點下不了救護車 媒體包圍 華仔差點下不了救護車
2017/01/19 10:04
韓星再添情侶 周元認愛寶兒 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
2017/01/19 06:00
格雷總裁私下沒入戲 自曝「對SM沒興趣」 格雷總裁私下沒入戲 自曝「對SM沒興趣」
2017/01/19 07:16
華仔墜馬 林志玲震驚：會很疼～ 華仔墜馬 林志玲震驚：會很疼～
2017/01/19 06:00
華仔墜馬 命理師稱恐需15個月才能康復 華仔墜馬 命理師稱恐需15個月才能康復
2017/01/19 06:00
山豬有夠慘！舊傷才好又被豬過肩摔 山豬有夠慘！舊傷才好又被豬過肩摔
2017/01/19 10:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.