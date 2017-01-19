山豬有夠慘！舊傷才好又被豬過肩摔
2017/01/19 10:23
諧星山豬去年6月才十字韌帶受傷，最近剛復工又被豬衝撞摔倒在地，撞到後腦。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕搞笑藝人「山豬」陳俊甫去年6月因拍攝外景節目，十字韌帶受傷，在家休養半年多，最近才復工回到螢光幕，沒想到他多災多難，昨拍攝《寶島神很大》時又出了意外，被發狂失控的豬撞倒在地，沾了一身的屎與餿水，還後腦撞地受傷，相當悽慘，令粉絲很擔心，昨他在臉書上報平安，也不忘為自己祈福「不求大紅大紫，只求平安無事。」
山豬和另一主持人「香蕉」前往豬舍探訪，不料被豬衝撞受傷。（翻攝自臉書）山豬昨和另一位主持人「香蕉」到豬舍中，要查看豬有幾隻腳趾頭，沒想到不小心嚇到豬群，開始瘋狂尖叫逃竄，在圍捕過程中，有一隻豬發現無法從他和香蕉間的縫隙逃脫，發現山豬的腳開著，便直接從他胯下鑽過去，讓他整個人停在豬背上好幾秒，接著就摔在地上並撞到後腦，豬群被嚇到閃尿、拉屎，讓他身上沾滿排泄物和吃剩的餿水，還差一點受到豬群的踩踏，幸好趕緊離開就醫，好險後腦只有稍微腫起來，沒有大礙，他在臉書上報平安不忘搞笑，透露自己真的多災多難，出個外景都能碰到這種獵奇的意外，更笑稱自己是「野豬騎士」，感嘆希望2017年能夠平平安安，別再碰到意外了。
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