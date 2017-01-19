媒體包圍 華仔差點下不了救護車
2017/01/19 10:04
〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華在泰國拍廣告發生墜馬意外，他搭醫療專機回到香港接受治療，今凌晨1點多被拍到戴帽子、口罩躺在擔架上，被醫護人員從救護車抬出入院，據悉，載著劉德華的救護車在剛抵達醫院時，一度因為媒體大陣仗包圍開不了車門。
《中國時報》報導，劉德華墜馬受傷的消息傳開以後，不少粉絲相當關心天王的傷勢，就連當地媒體都為了搶拍劉德華病容，派出大陣仗蜂擁而上包圍專車，救護車更一度無法打開後車門，所幸之後順利抬出擔架床，送進醫院裡治療。而同樣搭成醫療專機返港的朱麗倩，因怕和劉德華一起出現會造成混亂，所以先行離開機場，早一步到醫院打點一切住院事項。
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