限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

媒體包圍 華仔差點下不了救護車

2017/01/19 10:04

劉德華病容憔悴。（翻攝自新浪娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華在泰國拍廣告發生墜馬意外，他搭醫療專機回到香港接受治療，今凌晨1點多被拍到戴帽子、口罩躺在擔架上，被醫護人員從救護車抬出入院，據悉，載著劉德華的救護車在剛抵達醫院時，一度因為媒體大陣仗包圍開不了車門。

救護車剛抵達，便被大批媒體包圍。（香港星島日報提供）

《中國時報》報導，劉德華墜馬受傷的消息傳開以後，不少粉絲相當關心天王的傷勢，就連當地媒體都為了搶拍劉德華病容，派出大陣仗蜂擁而上包圍專車，救護車更一度無法打開後車門，所幸之後順利抬出擔架床，送進醫院裡治療。而同樣搭成醫療專機返港的朱麗倩，因怕和劉德華一起出現會造成混亂，所以先行離開機場，早一步到醫院打點一切住院事項。

相關新聞

推薦新聞
前夫于冠華再婚 方文琳公開感情狀態 前夫于冠華再婚 方文琳公開感情狀態
2017/01/19 08:17
絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain 絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain
2017/01/19 07:11
有紅成這樣？ H奶女星狠拒2中媒訪問 有紅成這樣？ H奶女星狠拒2中媒訪問
2017/01/19 07:39
林昶佐、大支爆姊妹情 紐約私會為了... 林昶佐、大支爆姊妹情 紐約私會為了...
2017/01/19 07:22
劉德華墜馬骨盆裂 急搭醫療專機返港治療 劉德華墜馬骨盆裂 急搭醫療專機返港治療
2017/01/19 06:00
「華神」尊稱其來有自 出道35年態度如新人 「華神」尊稱其來有自 出道35年態度如新人
2017/01/19 08:08
女兒不睡覺狂哭 吳鳳拿出千元大鈔秒安靜 女兒不睡覺狂哭 吳鳳拿出千元大鈔秒安靜
2017/01/19 00:45
養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」 養老鼠咬布袋 張柏芝母嘆「人不可貌相」
2017/01/19 09:18
奶爸楊銘威把Mia打扮成醬 網友崩潰了 奶爸楊銘威把Mia打扮成醬 網友崩潰了
2017/01/19 09:03
女歌手沾土豪哥 曾登社會新聞版面 女歌手沾土豪哥 曾登社會新聞版面
2017/01/19 07:18
以前是情場浪子 陶晶瑩曝收服李李仁秘訣 以前是情場浪子 陶晶瑩曝收服李李仁秘訣
2017/01/19 09:16
親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷 親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷
2017/01/19 06:44
想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
2017/01/19 00:51
劉德華墜馬躺擔架送醫 鄭秀文心疼老友 劉德華墜馬躺擔架送醫 鄭秀文心疼老友
2017/01/19 07:12
格雷總裁私下沒入戲 自曝「對SM沒興趣」 格雷總裁私下沒入戲 自曝「對SM沒興趣」
2017/01/19 07:16
韓星再添情侶 周元認愛寶兒 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
2017/01/19 06:00
金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
2017/01/19 06:00
現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是…… 現在不紅了 泛舟哥：我比較在意的是……
2017/01/19 09:56
媒體包圍 華仔差點下不了救護車 媒體包圍 華仔差點下不了救護車
2017/01/19 10:04
周董曬古堡婚照 慶結婚2週年 周董曬古堡婚照 慶結婚2週年
2017/01/19 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.