《神力女超人》難看？DC人士洩漏觀影心得
2017/01/19 11:49
DC內部人士指出，即將上映的《神力女超人》簡直「一團亂」。（翻攝臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕DC影業去年推出的2部年度大作《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《自殺突擊隊》評價兩極，許多影迷均認為DC電影帶給人以一種凌亂的感覺，相較漫威英雄就是略遜一籌，然而最近又有DC影業的內部消息傳出，今年備受矚目的新作《神力女超人》，還是跟去年2部電影一樣「一團亂」。
據DC影業已經看過該片的內部人士透露，他表示《神力女超人》的問題跟去年2部差異不大，除了影片整體結構失調以外，就是敘事節奏凌亂，常常把人搞得很混亂，「真的對我所看到非常失望，所有的問題都是以前電影的老問題。」雖然有不少人質疑該爆料的真實性，但這名「爆料者」之前也曾搶先透露《蝙蝠俠對超人》十分難看，所以他的話的確有幾分參考價值，事實電影究竟好不好看，更多還是取決於觀影人本身。
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