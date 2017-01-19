林志玲預告下午報喜 優雅秀「新歡」

Longines浪琴表全球優雅代言人林志玲。（浪琴提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕林志玲身兼浪琴表全球優雅代言人，今天下午她將現身台北101浪琴表專櫃前，為「新歡」限量新年錶款亮相，預計湧入的媒體和人潮將擠爆現場，焦點也會在林志玲2017的工作及感情動向，並不免再被媒體「催婚」！昨天驚傳劉德華摔馬受傷，曾有相同經歷的林志玲，第一時間表示震驚和擔心，也祝福華仔早日康復。

在演藝圈紛傳喜訊後，林志玲的「婚事」動向格外受到注目，台、中兩國網友甚至媒體不時替她「配對」，除了傳有富商熱烈追求、爆元旦她與言承旭「領證」結婚，還傳她與神祕男共進家庭午餐，比她本人還著急。林志玲雖否認，但都EQ極高接受祝福或配合應答，從未動怒，今天預期也將一如優雅掀「謎底」。

林志玲出任浪琴表代言人，快速拓展國際形象，浪琴表也以符合新錶款顏色的喜餅禮盒祝福新年，期待收到代言人的好消息，貼心令林志玲感動。2017年，適逢Longines浪琴表品牌成立185周年，於台灣獨家推出限量新年錶款- Longines 浪琴表新嘉嵐系列玫瑰粉鑲鑽腕錶，直徑僅29毫米、厚度僅4.20毫米的纖薄不鏽鋼錶殼搭載石英機芯。珍珠母貝面盤上，運用暈染成色的玫瑰粉色珍珠母貝，拼貼出細緻星辰圖紋，並鑲嵌4顆點鑽時標。

Longines浪琴表新嘉嵐系列腕錶。（浪琴提供）