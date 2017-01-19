「華神」尊稱其來有自 出道35年態度如新人
2017/01/19 08:08
香港天王「華仔」劉德華日前拍攝廣告，發生墜馬意外，令外界震驚又擔心。（台灣映藝提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲香港影壇天王「華仔」劉德華日前驚傳在泰國拍攝廣告時，發生墜馬意外，已緊急搭醫療專機返港治療，其實以他的年紀和現今的地位，早已可以只接自己想接的工作，也能隨時大方要求使用替身，但他總是親自上場，每個演出都全力以赴，敬業精神令人感動，也為後輩所看齊，然而為什麼他總是要自己來？
華仔由《神鵰俠侶》發跡，被譽為最俊美楊過，也是金庸最滿意的楊過飾演者。（翻攝自網路）華仔從TVBS港劇《神鵰俠侶》發跡，飾演深情又俊美的楊過紅遍全港，更成為金庸最滿意的螢幕楊過，自此成為當紅「五虎將」之一，隨後30多年的事業版圖遍及整個華人圈，影視歌都有傑出表現，奠定他在香港演藝圈的地位，更被尊稱「華神」，不過他更令人敬佩的，是華仔即使有神級地位，對工作仍毫不鬆懈，身家已是一般人幾輩子都賺不到，卻努力接戲並且親力親為。
華仔日前在泰國拍攝廣告時，發生墜馬又遭踩踏的意外，目前已緊急返港治療。（翻攝自微博）35年來，華仔光是幕前的影像作品就有160部，還不包括擔任幕後監製及配音的作品，若再加上電視劇和唱片，連好萊塢的巨星都沒有此等產量，在這麼忙碌的情況下，還能兼顧事業和家庭，相當不容易。以他的地位來看，他早可以過著半退休的悠閒日子，卻依然這麼努力，就是因為他曾經歷過無人聞問的困頓時期，所以珍惜所有的工作機會，對影視圈一直保有熱情，雖外人看來相當辛苦，但他卻甘之如飴。
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