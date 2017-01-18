王瞳嘴開開被拍 日本人驚呼台灣女生好開放

王瞳錄民視《美鳳有約》，和陳美鳳分享當地美食的好滋味。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王瞳去年底到日本北東北旅遊，日前她錄民視《美鳳有約》，不只分享當地美食的好滋味，甚至還把日本米其林三星主廚也帶到現場，讓主持人陳美鳳可以大啖美食料理，不過王瞳卻在日本做了一件很害羞的事，讓日本人大喊：「台灣女生好開放。」

王瞳錄民視《美鳳有約》，和陳美鳳分享當地美食的好滋味。（民視提供）

王瞳回憶日本北東北旅遊畫面，猛誇秋田的比內雞和牛肉，她表示身為台南人真的對牛肉好挑剔，還稱自己是牛肉控，節日沒吃到牛肉就覺得心裡很空虛，所以當她吃到牛肉在口中三秒化開時，興奮到張開嘴巴讓攝影師拍照，旁邊的日本翻譯害羞地說：「台灣女生這麼開放？可以讓觀眾看口腔內部？」讓王瞳脹紅臉羞喊：「真的是因為太好吃了。」

王瞳不只分享日本當地美食，甚至還把日本米其林三星主廚也帶到現場。（民視提供）

而陳美鳳因常跑日本青森等地的深入拍攝，讓日本北東北的台灣遊客大增，也讓陳美鳳在元旦獲得日本第一大報朝日新聞的專訪，她謙虛的表示看到報紙的時候很感動也備感榮幸，會繼續努力。