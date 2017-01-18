陳致遠裸上身PK鮮肉 秀琴：奶頭就輸了

陳致遠（左）已過40身材保持依舊健壯，現場PK小鮮肉。（中天提供）

〔記者洪素津／台北報導〕演藝圈中4對夫妻民雄與芳芳、宋逸民與陳維齡、秀琴與陳致遠、楊皓如與許元禮上中天《麻辣天后傳》控訴夫妻間的不滿，陳維齡爆料宋逸民拍吻戲都先斬後奏，而陳致遠裸上身PK小鮮肉，秀琴直喊：「奶頭就輸了。」

陳致遠已過40身材保持依舊健壯，現場PK小鮮肉。（中天提供）

陳致遠對自己身材極有自信，現場利菁直接派小鮮肉出場與陳致遠PK身材，面對來勢洶洶的小鮮肉，陳致遠沒在怕， 2人把上衣脫掉，秀琴搞笑大喊「奶頭就輸了」，陳致遠無奈：「我也曾這樣過，不要這樣，現在已經過40了！」小鮮肉則充滿疑惑向陳致遠請教「請問為什麼顏色（奶頭）會不一樣」？陳致遠秒回：「你的歷練不夠多啊！」犀利對話讓全場來賓笑開懷。

利菁逼問宋逸民（左）拍吻戲有沒有感覺。（中天提供）

宋逸民夫妻檔時常在臉書曬恩愛，但陳維齡卻在節目中爆料老公拍攝吻戲都偷偷來，讓她很不滿。此時利菁竟犀利問宋逸民拍吻戲有反應嗎？宋逸民遲疑了一下說「絕對不可能」，利菁加碼問跟誰吻沒反應？宋逸民神回：「吻的時候想的都是妳（陳維齡）。」許元禮也跳出來幫腔說：「他是專業演員。」宋逸民搞笑稱自己控制得很好，全場笑翻。

民雄（左起）陳致遠、許元禮、宋逸民、利菁、陳維齡、楊皓如、秀琴、芳芳上《麻辣天后傳》控訴夫妻之間的不滿。（中天提供）