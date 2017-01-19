絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain

金泰希今天低調嫁Rain，舉行婚禮的時間及場地保密到家。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕亞洲小天王Rain與南韓第一美女金泰希拍拖4年多，終於將在今天步入禮堂，由於最近南韓時局不穩，兩人除了避免鋪張的結婚儀式，盡可能低調完婚，根據韓媒《日刊體育》報導，Rain、金泰希甚至未拍攝婚紗照，就連蜜月旅行的計畫也沒有，包括今天舉行婚禮的場地及時間更是保密到家。

報導指出，一般新婚夫妻多選在當天結束婚禮後或是隔天去度蜜月，但Rain和金泰希除了擔心在機場被媒體圍堵，加上Rain暌違3年才推出新專輯，為了全心衝刺事業，兩人決定推遲新婚旅行的計畫。外界原猜測，Rain與金泰希今天有可能選在兩人平常做禮拜的首爾玉水洞教堂，或是南漢山城順教聖地教堂舉行婚禮，但由於這兩個地點已被媒體曝光過，兩人很有可能另覓教堂完成婚事。

Rain（左）、金泰希戀情修正果，將於今天完婚。（翻攝自網路）此外，昨網上一度瘋傳金泰希的婚紗側拍照，但其實該照片是金泰希證實結婚喜訊前一天拍攝平面廣告的廣告照，雖然不是「真的」婚紗照，但也讓一心想搶先目睹女神披上婚紗的粉絲有機會先望梅止渴。