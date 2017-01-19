何潤東金主變事主 周旋嬌妻、女經紀人真相是...？

Peggy（左）傳出不爽何潤東（右）投資經紀人開店。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星何潤東驚爆為了女經紀人洪秀玲砸錢開SPA館，導致她與老婆Peggy兩個女人間存有心結，幾乎相敬如冰，讓何潤東裡外不是人。不過何潤東的另一經紀人辛誌諭氣憤回應：「寫他們兩女不合根本子虛烏有！」

何潤東被爆料周旋於女經紀人和老婆之間，被另一經紀人出面駁斥。（達騰娛樂提供）

《鏡週刊》報導，何潤東因結婚後生活轉往家庭，怕經紀人洪秀玲生計沒著落，因她想SPA館，何潤東立刻回家跟老爸商量，最後砸下1500萬，平常也和洪秀玲出雙入對、如影隨形，反觀Peggy自己打理服飾店事業，還曾經強調「我一切靠自己，品牌一成立就賺錢，別再說我是靠老公啦」，似乎雙姝有差別待遇。

《蘋果日報》報導，何潤東的另一個經紀人辛誌諭對於該爆料非常生氣，直言何潤東非常重情重義，「對17年來照顧他的秀玲很感謝，才出手投資她的美顏體雕館」，連辛誌諭想在北京開餐廳，何潤東也一口答應要幫忙，基本上就是挺自己人，不合傳聞根本空穴來風。