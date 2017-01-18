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4個月女兒變剃眉奇異果 Paul收涎下一秒GG惹

2017/01/18 23:48

Paul之前幫女兒做「收涎」的儀式，不慎讓女兒用剛剪好的指甲抓傷臉，讓Paul相當自責。（翻攝自Paul Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「生活玩家」Paul和老婆咪咪結婚後相當幸福，女兒Ellie日前剛滿4個月，Paul替她施行傳統習俗「收涎」，把女兒的眉毛剃掉、修指甲，眉毛剃光的Ellie讓Paul看了超想笑，結果就在這個時候Ellie竟然用剛修剪過的指甲，在臉上抓出一道傷痕，讓Paul超自責。

Paul日前幫女兒剃光眉毛，看到女兒的模樣讓他超想笑，沒想到竟發生悲劇。（翻攝自Paul臉書）

據《ETtoday》報導，Paul表示日前替女兒做「收涎」時，因為要把女兒的眉毛剃光，笑說沒有眉毛的Ellie超像「奇異果」，模樣太逗趣，沒想到他正要笑出聲時，女兒竟然舉起剛修剪好的指甲，往臉上一抓，白嫩Q臉瞬間留下一道血紅傷痕，讓他瞬間嚇傻，老婆咪咪看到後更是大發雷霆，「認為我沒把女兒手抓好」，還好因為傷口不深，Ellie沒有因為Paul的疏忽造成太大傷害，不過夫妻倆也為此過意不去。

Paul（右）和老婆咪咪（左）婚後婚姻幸福，常常在臉書分享愛女Ellie的照片。（翻攝自Paul臉書）

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