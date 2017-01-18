（影音）于冠華再婚妻小9歲 女兒相處小媽像姊妹

于冠華（左）、蘇珍瑩婚宴（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕于冠華今晚迎娶小9歲、交往半年的的圈外女友蘇珍瑩，梅開二度的他滿面春風，掩飾不住再婚的喜悅，他坦言自己對於婚姻的經驗算是比較豐富，笑說和老婆的夢想，就是能夠白頭偕老。

于冠華（左）、蘇珍瑩婚宴（記者陳逸寬攝）

于冠華今晚在台北凱撒飯店席開20桌，含喜餅等砸約70萬元，宴請雙方的親朋好友到場見證。他在決定結婚的第一時間就告知前妻方文琳，雖然他沒有發帖給方文琳，但對方仍給他祝福，「她要我好好的珍惜，善待我的第二春」。

于冠華的媽媽（中）與一對女兒（左二、右一）一起出席婚宴（記者陳逸寬攝）

而他與方文琳的2個女兒、及于冠華媽媽也都到場祝福，于冠華透露老婆和女兒相處的模式就像朋友、好姊妹，對他媽媽也非常好，甜讚新婚妻「懂事又貼心」，已結紮17年的他，也沒有機會再和老婆拚做人。

于冠華彩排練唱（記者陳逸寬攝） 于冠華婚禮會場（記者陳逸寬攝） 于冠華、蘇珍瑩婚紗照（記者陳逸寬翻攝） 于冠華、蘇珍瑩婚紗照（記者陳逸寬翻攝） 于冠華、蘇珍瑩婚紗照（記者陳逸寬翻攝） 于冠華、蘇珍瑩婚紗照（記者陳逸寬翻攝） 于冠華、蘇珍瑩婚紗照（記者陳逸寬翻攝）