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馮迪索PK甄子丹 《限制級戰警》玩極限特技

2017/01/18 19:22

馮迪索（左）與甄子丹（中）片中不僅比Man，還要進行中西武術大PK。（UIP提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢「肌肉棒子」馮迪索將對上中國功夫代表「葉師傅」甄子丹，兩人在《限制級戰警：重返極限》中都大秀精實好身材，也展現深厚的動作底子，不僅比Man，還要進行中西武術大PK。

馮迪索時隔15年再度回歸《限制級戰警》。（UIP提供）

馮迪索時隔15年再度回歸《限制級戰警》，加碼演出不少危險的動作特技，挑戰極限。對於演出最新續集，馮迪索開心表示，「終於回來了，一直都想拍能讓自己玩得盡興，觀眾也看得過癮的動作片。」

甄子丹在片中飾演反派首領。（UIP提供）

馮迪索也強調，《限制級戰警》系列跟他的另一賣座的《玩命關頭》系列，雖然都是動作片，但兩者還是不大相同。《限制級戰警：重返極限》強調的人物角色國際化，也增加極限特技的看頭。

中國當紅小鮮肉吳亦凡加入極限特技演員陣容。（UIP提供）

續集中，《葉問》甄子丹飾演反派首領，與馮迪索進行中西武術PK、大玩極限特技。甄子丹儘管是經驗老道的武術指導與動作演員，也坦言這是從影以來第一次嘗試極限動作演出。

此外，中國當紅小鮮肉吳亦凡也加入極限特技演員陣容，本來就喜歡動作片的他，私底下一直有在自主訓練，所以片中的動作對打戲全都是來親自上陣，完全不假他人。《限》片將於20日在台上映。

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