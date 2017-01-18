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黃子佼春節困在家 設計私房片單溫馨過好年

2017/01/18 18:36

主持人黃子佼、影評人膝關節、作家彭樹君、張曼娟與導演魏德聖，公布他們心中的私房片單。（資料照）

〔記者邱璟綾／台北報導〕過年期間看膩一般的賀歲節目了嗎？漫長年假除了到電影院殺時間，也有許多人選擇在家和家人一起看電影，週報找來主持人黃子佼、影評人膝關節、作家彭樹君、張曼娟與導演魏德聖，公布他們心中的私房片單，今年就跟隨名人的腳步，以電影走入他們的世界吧！

在舞台上總是機智又幽默的黃子佼，推薦電影時仍不改活潑本色，他的必看片單是法國喜劇《褓姆Hold不住1、2》，描述上班族法蘭克突然被上司委託照顧他10歲的兒子，除了劇情本身笑料百出，其中還有Party及旅行的畫面，讓黃子佼笑說：「如果和我一樣必須『困』在家裡過年，欣賞此片或許可得到一種視野上的延伸與滿足。」

以「朵朵小語」溫暖人心的彭樹君則推薦兩部充滿溫度的作品，其一是法國導演盧貝松於1988年的成名作《碧海藍天》，另一部則是改編自暢銷同名小說的電影《為妳說的謊》，她認為新的一年除了學習放手面對未來，也適合從包容、原諒與愛的感觸中出發。

主持人黃子佼、影評人膝關節、作家彭樹君、張曼娟與導演魏德聖，公布他們心中的私房片單。（資料照）

而總是予人知性、優雅印象的張曼娟，居然是X戰警系列的忠實粉絲！她透露自己喜歡奇幻、科幻電影，本次推薦《怪獸與牠們的產地》帶領觀眾重溫J.K.羅琳的魔法世界，《星際過客》則呈現孤獨男子的道德兩難，一動一靜的情節，分別適合在全家團聚與個人獨處時，感受電影情節所帶來的反思。

導演魏德聖除有音樂電影新作《52赫茲我愛你》將在年節期間上映，另推薦兩部音樂電影《屋頂上的提琴手》、《海上鋼琴師》，適合過年闔家團聚欣賞，透過音樂電影豐富全家人的年節生活。

影評人膝關節則建議電影《有頂天大飯店》，劇情發生在東京高級飯店的除夕夜，許多故事情節會讓人忍不住會心一笑，「春節一定要看熱鬧溫馨的作品，這部日本導演三谷幸喜的作品值得推薦！」

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