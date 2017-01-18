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SpeXial偉晉獻出第一次 為了XXX要求清場

2017/01/18 18:25

SpeXial日前到沖繩拍攝第攝二本寫真書《SpeXial OKINAWA沖繩寫真遊記》。（可米提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕男子夯團SpeXial首次獻出導演處女秀！他們日前趁著為第二本寫真書《SpeXial OKINAWA沖繩寫真遊記》拍攝空檔，親自為LINE TV《SpeXial Life 2》執導專輯新歌《Really Really》的MV，當一拿起小型攝影機，立刻激發每個人的導演魂上身。

SpeXial日前到沖繩拍攝第攝二本寫真書《SpeXial OKINAWA沖繩寫真遊記》。（可米提供）

偉晉向來對拍照很有原則，面對成員Evan當導演，直問：「會不會太近！不要太近！拒絕太近！」還會自行檢查鏡頭角度，要求Evan退後三步拍攝。原本偉晉打算在最後以眨眼睛對鏡頭放電的方式做結尾，他卻因為尷尬而放棄，讓身為導演的Evan連喊三次：「你不是要眨眼嗎？」偉晉索性豁出去，卻在拍攝前開玩笑大喊：「那我要清場！」最後眨眼睛拍攝一次OK，他還是不好意思地說：「我就不是走裝可愛路線的啊！」

SpeXial為LINE TV《SpeXial Life 2》首次獻出導演處女秀，執導專輯新歌《Really Really》的MV。（可米提供）

輪到自己當導演，偉晉拍攝易恩時則手忙腳亂，讓他自己半放棄的說：「我覺得我不用當導演，在拍什麼啊！」最後，請英文小老師Evan出馬翻譯，說服外國人士與易恩一同入鏡演出，才完成他導演處女作。

私下交情好的子閎和以綸則是互拍，兩人分別各有一句5字和9字的歌詞，擔任導演的以綸，大談MV畫面構思，要子閎從衣櫃中走出，「然後，我還會拍個空鏡、拉個全景。」聽完後，子閎忍不住抱怨：「導演！我才5個字還要有空鏡，只有3秒的畫面還要加全景啊！」

SpeXial為LINE TV《SpeXial Life 2》首次獻出導演處女秀，執導專輯新歌《Really Really》的MV。（可米提供）

宏正拍攝Teddy，選擇從兩塊大岩石中間跳下拍攝，沒想到檢查畫面時，卻發現沒有錄到，為了雪恥，宏正利用不同的運鏡角度再拍攝一次，不僅自己滿意，就連Teddy也讚不絕口說：「哥，以後MV就給你拍了。」不僅如此，宏正不論是當導演拍攝，或是應晨翔導演要求的高難度動作，全都一一做到，即使腰傷，仍敬業在湖邊蹲著拍攝，事後還忍著腰痛拉起Teddy；執和Dylan也在上海拍攝MV部分。

完整版MV將於下週五（27日）除夕當天晚上7點於LINE TV首播；寫真書《SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記》將於25日開始預購，2月8日發行，2月12日也將在大直美麗華舉辦簽書會。

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