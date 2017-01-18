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陳沂對訐裸體廚娘 利菁打圓場

2017/01/18 21:05

小歪（左）和陳沂（右）在節目中槓上互嗆。（合成圖，翻攝自小歪、陳沂臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人陳沂日前上利菁主持的新節目《麻辣天后傳》，竟跟裸體下廚的網路紅人小歪「狹路相逢」，2人早先曾在臉書上交火，這次又在節目中槓上，還讓同台的林進假裝害怕躲到利菁身後，讓網友笑說「這個節目效果好真實」。

陳沂（右）在節目上聽到小歪發言，面露不屑。（擷取自YouTube）

小歪在《麻辣天后傳》中說自己拍片是為了娛樂大眾，讓廣大網友「有東西可以罵」，不過後來卻說因為被酸民罵到壓力很大，一度想要輕生，陳沂聽了馬上動怒開砲「你拍影片不就是為了網友罵你」，小歪也回擊「我歡迎人家指教但不歡迎人身攻擊，就像你，你不希望人身攻擊吧」，2人你一言我一語吵不停，還好利菁和現場來賓打圓場，才停止這場紛爭。

陳沂（右）在節目上和小歪（左）針鋒相對。（擷取自YouTube）

陳沂事後在臉書發文表示，「嗆裸體小歪不是節目效果，是我當下真的忍無可忍」，並表示小歪說「說拍片是為了讓酸民罵，網友實現她的心願來罵她又說想自殺」，這個說法相當矛盾，讓不少網友看了表示「感覺妳們很多話聊，可以做一整集」，利菁回應她開心就好，就當是 節目效果，皆大歡喜

陳沂在臉書說在節目上是真的動怒。（翻攝自陳沂臉書）利菁到陳沂PO文中留言安撫她。（翻攝自陳沂臉書）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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