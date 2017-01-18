松本潤再爆「小四」 AV女優為愛引退慘被甩

松本潤（左）日前爆出和葵司（右）拍拖，今被爆出還有「小四」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本超人氣團體「嵐」成員松本潤花邊新聞不斷，日前爆出和女友井上真央交往11年期間，偷吃AV女優葵司，劈腿事件鬧得沸沸揚揚。沒想到風波才稍稍平息，又驚爆松本潤再劈腿第3女，女方不但同樣身為AV女優，甚至為愛引退AV界。

據《日刊CYZO》報導，松本潤2年前在節目上認識AV女優「A女」，並對她展開追求進而交往，A女甚至在當時以「有正在交往的戀人」為由退出AV界，想不到兩人僅交往一年，松本潤就狠甩對方。友人透露，A女比較沒脾氣，交往時松本潤都是以命令口氣對她說話，她則甘願當個小女人默默守候。分手後，A女不但沒有怪松本潤，反而向友人哭訴「是因為自己不夠好」。

消息一出後，A女接受日媒採訪時，僅表示：「我沒有什麼可以說的。」對於是否真的和松本潤交往過，則沒有正面回應。松本潤和正牌女友井上真央曾論及婚嫁，如今劈腿事件連環爆，一度傳出井上真央有意取消婚約，而當事人仍未出面回應。

松本潤（右）和井上真央交往11年，曾傳出要結婚。（翻攝自網路）