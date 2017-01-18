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劉德華泰國墜馬 命理師預言血光之災

2017/01/18 19:16

劉德華在泰國不慎墜馬受傷，命理師要他接下來小心有血光之災。（香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王劉德華，今天在泰國拍攝廣告時，不慎墜馬遭到馬匹踩傷腰椎，診斷出盆骨撕裂傷，腰部無法自由活動。命理師江伯樂指出，劉德華雖然傷勢會好轉，但仍需要長達半年以上的時間，並要他小心接下來可能還會有血光之災。

知名命理師江伯樂（左）預言劉德華這次受傷後，恐還會有血光之災，但都能遇到貴人一一化解。（翻攝自江伯樂臉書）

據《蘋果日報》報導，命理師江伯樂就指出劉德華農曆年後的1個月內，會有貴人出現，幫助他的傷勢逐漸好轉，並表示劉德華屬牛，今年財運不錯，惟要小心工作上犯小人、身體上會出現血光之災，尤其下半年8、9月也要特別關心肝、膽、肺等內臟健康。不過江伯樂也認為劉德華不用太擔心，這些狀況都會遇上貴人，最後都能逢凶化吉。

知名星座專家鄭嘉琳表示劉德華今年運勢相當兩極，建議可以在病房放精油燈改運。（翻攝自鄭嘉琳臉書）

知名星座老師鄭嘉琳說，劉德華是天秤座，今年運勢不是大好就是大壞，土星落在魔羯座，本身關節不好又逢土星逆行，受了傷可得妥善調養，並表示2到5月木星逆行走到天秤座，會影響他的健康、運勢，家人最好幫他安個太歲。

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