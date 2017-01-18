（影音）台企銀挺藝文 紙風車《武松打虎》週日仁武演出

台灣企銀贊助紙風車文教基金會兒童古裝劇「武松打虎」記者會；台企銀董事長朱潤逢與立法委 員邱議瑩等合影。（記者陳奕全攝）〔記者楊媛婷／台北報導〕猴年歲末之刻，台灣企銀首度與紙風車文教基金會合作，以企業力量縮點城鄉藝文資源差距，將在本週日在高雄仁武高中演出紙風車的經典古裝歌舞劇《武松打虎》，紙風車劇團團長任建誠表示，紙風車長期於台灣鄉鎮巡迴演出，包含這場，猴年整整演出296場，期待週日高雄鄉親一起來看紙風車在猴年最後的一齣戲。

台灣企銀贊助紙風車文教基金會兒童古裝劇「武松打虎」記者會；立法委員邱議瑩。（記者陳奕全攝）

台企銀董事長朱潤逢與立法委員邱議瑩是高雄同鄉，長期擔任紙風車志工的邱議瑩認為台企銀投入公益理念與紙風車相合，便提議台企銀與紙風車合作，朱潤逢表示紙風車長年將國家及戲劇魅力帶給各地小孩，不僅帶來歡樂，更扎根兒童創意美學，以及感受愛與關懷的魅力，當場表示未來還會更加碼社會福利活動，讓小孩在歡樂環境成長。

台灣企銀贊助紙風車文教基金會兒童古裝劇「武松打虎」記者會；台企銀董事長朱潤逢與紙風車文教基金會團長任建誠合影。（記者陳奕全攝）

《武松打虎》為紙風車招牌劇碼，從20年前推出以來，每年至少演出30餘場，將雜技、傳統歌舞、鑼鼓樂等以現代方式演繹，劇情環繞自然保育的重要，受到親子的歡迎。紙風車《武松打虎》本週日晚上7點在高雄仁武高中演出。

台灣企銀贊助紙風車文教基金會兒童古裝劇「武松打虎」記者會。（記者陳奕全攝）