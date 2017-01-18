77歲林松義控養子棄養 印傭作勢毆打斥喝不准哭

林松義（中）感謝紀寶如姊妹這幾年的照顧。（翻攝自紀寶如臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕77歲的昔日秀場歌王林松義，近年來罹患帕金森氏症、除了有失智症狀外，耳朵聽力也不好，1年前還在馬路上昏倒，緊急送醫住進加護病房，經過1個禮拜治療才救回一條命，今林松義受訪時，透露遭到撫養多年的養子棄養，還曾被印尼看護威脅作勢毆打。

綽號「瘦皮猴」的資深藝人林松義早期在秀場紅極一時，如今飽受失智之苦。（資料照，記者陳奕全攝）

據《ETtoday》報導，林松義先前在路上昏倒，緊急送醫搶救，好不容易才脫離險境，他則感謝紀寶如姊妹這幾年對他的照顧，認為自己當時能醒過來，是因紀寶如姊妹幫他祈禱。而談到養子，林松義十分氣憤，直呼把對方從小養到大，過年連一通電話都沒有，住院時曾希望養子能來探望他一眼，沒想到不孝養子卻嗆：「把財產過給我再說。」讓林松義徹底對養子心寒，決定斷絕養子關係。

林松義遭養子棄養，深夜難過落淚，還遭印尼看護威脅「不准哭」並作勢毆打。（資料照，記者潘少棠攝）

林松義目前的健康狀況非常需要看護照顧，但林松義透露曾在半夜時悲從中來，忍不住落淚，卻遭印尼看護威脅，「不准哭！再哭我就走！」更作勢要打他，讓林松義非常難過，只能換掉這些看護，他也表示現在請的看護是台灣人，做菜的口味很合他的胃口，還能和他聊天，讓他得到比較好的照顧。