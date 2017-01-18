藉旅行逃避家庭 謝哲青哽咽：我傷害家人

謝哲青上公視《大腦先生》講到激動處落淚。（公視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕42歲的謝哲青常在螢光幕前分享他到世界各國的奇聞軼事，日前他上胡瓜和唐立淇主持的心理節目《大腦先生》，他爆炸性的自述，一開始之所以會去旅行，竟是為了逃避家庭的困境和感情挫折，講到激動處甚至哽咽落淚，在節目上真情流露。

謝哲青表示自己為逃避家庭到世界各地流浪。（公視提供）

謝哲青說童年時因閱讀障礙和家境不好，被認為是壞孩子，還被同學霸凌。童年時期的陰影，讓年輕的他超叛逆，賺了錢後下班就是賭錢、上酒店，也曾被逮到警局。他說：「每次讓父母親來警察局保我，他們覺得很丟臉，但我一開始是很得意的，因為我想用這種方法傷害他們。」

後來謝哲青離家到各處打工，也上了船出海到世界各角落流浪，謝哲青形容「以前離開家的時候，我想大概這輩子都不會回家」。他在印度時還住在性工作者房子裡，他說：「因為很便宜！但我發現他們的遭遇比我更悲慘，卻還是很認命」，透過了外出流浪，謝哲青發現自己是應該要感到知足。

謝哲青（中）上公視胡瓜（右）、唐立淇主持《大腦先生》。（公視提供）

另一位心理專家說「哲青的內在旅程中，其實一直有一個憤怒的野獸」。謝哲青坦言：「我內心有一塊是充滿了憤怒、不平衡的。」一旁的唐立淇則說「我覺得你不是逃離你的家庭，我覺得你是為了保護你的家庭，怕你的野獸傷了他們」。而謝哲青也感性地說：「我希望建立一個真正屬於我的家；覺得生命裡面最重要是責任感，而不是自己開心。」