溫昇豪酒駕喊無奈 伊林：可受公評

伊林藝人溫昇豪投資副業紅酒餐飲，為了自己參與投資的酒吧餐廳「La Facette酒窩」，衍生出酒駕問題。（伊林娛樂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕伊林一哥也是演藝模範生的溫昇豪驚傳酒駕，對此伊林娛樂大喊冤，還特別發布聲明稿說明事件始末，表示「藝人行徑是否酒駕，可受公評。」

伊林娛樂特別說明，17日傍晚溫昇豪是參加《下午茶星聞》直播節目，除了和粉絲分享近況之外，也趁機介紹自己投資的酒館，還慎重其事的邀來侍酒師和專家，大談如何品酒，沒想到壞就在這一招，他為了節目效果現場開了一瓶紅酒，還小酌4口。在節目當中，除了一開始喝了三小口之外，節目結束前也小啜一口。但是從直播畫面看來，他飲酒量不及紅酒杯的五分之一。

溫昇豪（右）投資酒吧餐廳「La Facette酒窩」開幕時，還找來師妹賴琳恩（左）站台。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂進一步說明，當晚大約七點多直播結束之後，從影像上看來溫昇豪根本沒有報導所言「酒精薰陶下臉紅紅」，喊冤直說：「這對藝人形象是極大傷害。」

溫昇豪個人則表示，就是因為自己極重視酒駕問題，所以除了在節目中特別強調「小酌品酒，不要拚酒」，還和粉絲到隔壁餐廳用餐，並不是轉戰其他餐廳刻意以用餐時間沖淡酒精，而且伊林娛樂特別強調：溫昇豪開車時已經離「直播結束時間」距離約2小時。溫昇豪本人對此事件感到相當懊惱，但也覺得自己被誤指為酒駕，相當無奈。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆