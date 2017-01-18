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阿Sa聲帶水腫 臉部扎滿針急救

2017/01/18 16:36

阿Sa近來工作滿檔，身體狀況卻亮起紅燈。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港人氣女團Twins成員「阿Sa」蔡卓妍，近來工作滿檔，但身體狀況卻亮起紅燈。

阿Sa昨在Instagram透露，去年演唱會期間，因感染感冒和急性咽喉炎，經打開嗓針後，以為把藥吃完就會痊癒，沒想到之後忙於工作，整個人完全鬆懈，除了大吃大喝，繁忙的工作也讓她的作息不正常，導致身體越來越虛弱，連聲音也開始出現問題，至醫院檢查後，阿Sa發現聲帶一直水腫，吃了2個月的西藥也不見起色，之後改以中醫治療，「醫生說我的病最少有5年的累積，趨谷過道，積勞成疾...需要針灸、中藥、天然食品，還有必須...戒口！」

阿Sa聲帶嚴重水腫，臉部扎滿針治療。（翻攝自Instagram）

自封是吃貨的阿Sa，聽到要戒口，崩潰說：「要我吃苦藥我可以，要我早睡，我盡量配合！要我戒！口！還加上『必須』，我...好了...發發牢騷而已...我會加油！努力變回健康Sa，也希望大家新一年身體健康！」隨後則曬出治療照，滿臉扎滿針的模樣，引發粉絲關切，紛紛留言要她多休息，好好保重身體。

Twins由「阿Sa」蔡卓妍（右）、「阿嬌」鍾欣潼（左）組成，是香港樂壇最受歡迎的女子團體。（香港成報提供）

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