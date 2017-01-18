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祝賀Baby生子 周董搞笑：魔羯座個性古怪

2017/01/18 13:45

周杰倫恭賀baby和黃曉明喜獲兒子。（香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Angelababy」楊穎和老公黃曉明昨喜獲麟子「小海綿」，據悉，Angelababy上周還挺著大肚子出席「周董」周杰倫在香港舉辦的演唱會，而周杰倫得知baby生子也送上祝福。

周杰倫最近在香港接連9天舉辦演唱會，Angelababy也挺著大肚到場支持，今周杰倫出席活動受訪，得知baby順利產子，他除了恭喜之外，更笑說：「這魔羯座啊，個性都比較古怪一點，魔羯座有很多藝術家，她也算聽我的歌長大的嘛，所以她帶她的Baby來聽我的演唱會，將來搞不好就喜歡音樂，所以聽我的歌是很好的胎教。」讓現場笑聲不斷。

baby（左）昨順利產子，黃曉明（右）在微博分享父子擊拳照。（組合圖，翻攝自微博）

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