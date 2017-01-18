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電影配樂人肉快遞 好萊塢直送台灣

2017/01/18 12:38

辛辛那提大眾管弦樂團3月將由指揮約翰．莫里斯．羅素領軍，再度來台帶來系列經典電影配樂。（牛耳藝術提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕世界電影之最就在美國好萊塢，辛辛那提大眾管弦樂團長期以來撐起好萊塢電影配樂的半邊天。今年3月，辛辛那提大眾管弦樂團應牛耳藝術邀請，將再度來台舉行「好萊塢璀璨之夜」音樂會，全場不使用麥克風，樂迷將現場重溫經典熱門的電影配樂，用耳朵經歷一場橫跨時空的銀屏之旅。

睽違20年，成功將流行元素注入古典樂的辛辛那提大眾管弦樂團，將由指揮約翰．莫里斯．羅素領軍再度來台，分別在台南藝術節、台北國家音樂廳演出，樂團帶來5大電影系列，包含《星際爭霸》配樂，要讓人隨著音符在浩瀚的銀河中漫遊，也有精選「漫威」電影的英雄系列，體驗漫威英雄溫柔又強悍的氛圍，還有007龐德與阿湯哥《不可能任務》的懸疑緊湊配樂，讓人在音樂中扮演頂尖特務。

不少樂迷引僅期待的還有傳奇系列中的《豪勇七蛟龍》、《阿拉伯的勞倫斯》、《北西北》配樂，感受老電影的無上風華，音樂會也顧及喜愛奇幻電影配樂的樂迷，演出《魔戒》配樂，透過音樂隨著遠征隊，展開一段冒險之旅，這次演出也特別邀請台灣小提琴家林昭亮，與樂團一起協奏《辛德勒名單》中康果爾德《小提琴協奏曲》第3樂章，哀愁的旋律讓人更感和平的美好。

牛耳藝術負責人牛效華指出，辛辛那提大眾管弦樂團灌錄的專輯，全球銷售量突破千萬張，灌錄不少張專輯都是發燒友的測試片，這次演樂迷將在現場體驗電影原聲帶的原音重現。

辛辛那提大眾管弦樂團將於3月25、26日分別在台南文化中心、台北國家音樂廳演出。

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