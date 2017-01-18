下周迎戰李英愛 燦烈發豪語：希望收視率能像專輯銷量

燦烈透露希望新劇《Missing9》收視，能像專輯銷量一樣開出紅盤。（翻攝自MBC）

〔記者陳立妍／綜合報導〕由韓星鄭敬淏、崔泰俊、EXO燦烈主演的韓劇《Missing9》將於今晚在韓首播，該劇劇情講述描述飛機發生墜機事故後，倖存者們為了解開真相和隱藏的謎團，引發一連串不可預期的事件，被封韓版《大逃殺》。被問到對收視率的期許，燦烈笑說：「希望收視率能像專輯銷量一樣。」而下周該劇也將迎戰李英愛、宋承憲主演的《師任堂》。

由鄭敬淏、崔泰俊、燦烈主演的韓劇《Missing9》，將於今晚在韓首播。（愛奇藝台灣站提供）

李英愛自《大長今》後暌違14年再戰螢光幕，穿梭古今以新劇《師任堂》復出，月底即將過46歲生日的她透露：「隨著年齡增長或生子等發生的感情變化，就能獲得更深層的情感表現機會，外貌出現皺紋，感情表達就越深刻，所以我不會介意年齡的增長。」

此外，《Missing9》、《師任堂》將於愛奇藝同步跟播；八大戲劇台也將於1月26日晚上9點與韓國同步連播兩集《師任堂》，2月1日（第3集）調回原時段晚間10點播出。

李英愛以新劇《師任堂》暌違14年重返螢光幕，月底即將滿46歲的她，絲毫不擔心年紀增長。（八大提供）