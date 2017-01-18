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先結婚才談戀愛 三級片男星馭妻有一套

2017/01/18 11:17

徐錦江外型陽剛，私底下卻是不折不扣暖男，在家非常愛妻。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾拍攝三級片《色情男女》走紅的港星徐錦江，今天爆出私底下是個文質彬彬藝術家，畫作曾被出價台幣7百萬元，不但如此，徐錦江也是不折不扣暖男，和妻子共結連理的一段姻緣，更讓不少人欽佩不已。

徐錦江過去與周星馳合作電影《鹿鼎記》、《九品芝麻官》等作品，豪放不羈的誇張演技，讓人留下深刻印象，今年55歲的徐錦江，和老婆殷祝平的相識過程，還有點言情小說味道。

徐錦江（中）和老婆殷祝平相識過程，很有言情小說味道，2人婚後生下一子。（翻攝自網路）

據《每日頭條》報導，當年徐錦江在中國雲南拍電影，偶遇剛訓練完的女兵殷祝平，當時徐錦江對她一見鍾情，馬上叫同事攔下殷祝平，然後走過去很直接地說：「我很喜歡你，我們結婚吧！」

當時只有20多歲的殷祝平，根本不認識徐錦江，立刻拒絕他的蠻橫要求。2人再次相遇，是在半年後，當時徐錦江和女星張敏拍電影，殷祝平前去看偶像張敏，正好徐錦江也在場，才讓他重複半年前說過的話。不久，2人就牽手註冊結婚，感情是先結婚後戀愛，婚後育有一子，一家人過著幸福甜蜜生活。

徐錦江在電影《鹿鼎記》飾演豪放不羈的鰲拜，讓人留下深刻印象。（翻攝自網路）

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