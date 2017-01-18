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選聖誕節自殺？喬治麥可前男友爆內幕

2017/01/18 12:11

喬治麥可去年聖誕節離世，享年53歲。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國知名歌手喬治麥可唱紅《Last Christmas》、《Faith》等多首經典名曲，去年聖誕節於住處離世，享年53歲，讓許多粉絲感到不捨，死因至今仍是謎，有傳是心臟衰竭病逝，但他的男友費迪法瓦茲透露是自殺，近日，喬治麥可的前男友也出面，甚至大爆喬治麥可挑選聖誕節當天離世的原因。

Carlos Arturo Ortiz（右）是喬治麥可（左）的前男友，他認為喬治死因並非心臟衰竭，而是藥物過量。（翻攝自鏡報）

喬治麥可的髮型師前男友Carlos Arturo Ortiz日前上節目受訪，指喬治曾說對巧克力、抗憂鬱藥、可樂上癮而感到不開心，更爆喬治非常討厭聖誕節，原因則是多年來都沒有小朋友在身旁陪伴，所以在聖誕節當天離世絕非巧合，他也認為喬治死因並非心臟衰竭，而是藥物過量。喬治麥可的表弟Andros受訪時表示，不相信喬治是自殺身亡，也不相信費迪法瓦茲是第一個發現喬治遺體的人，希望警方能盡快調查清楚。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

喬治麥可（右）與男友費迪法瓦茲（左）交往5年多，是一對相當恩愛的同性伴侶。（翻攝自鏡報）

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