限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

情變胡彥斌 鄭爽街頭講電話淚流滿面

2017/01/18 11:54

鄭爽、胡彥斌分分合合多次，讓外界霧裡看花。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽擁有甜美的外貌，因為「紙片人」身材成為大眾討論的話題，去年演出《微微一笑很傾城》的女主角「貝微微」，人氣再度翻倍。日前傳出她與歌手胡彥斌分手後，整整消失2個月，近日現身卻獨自在街頭流淚，讓粉絲好心疼。

《全民星探》報導，鄭爽消失2個月後，12日現身上海機場，氣色看起來明顯虛弱，但仍開心與粉絲聊天，隨後便搭計程車離去，晚餐在速食店解決，一待就是3個小時，還順手買了2份玩具，走出店裡後她獨自站在街頭講電話，不料掛斷後，回頭便把玩具送給店員，讓人摸不著頭緒，接著她走在街道上，再次撥打電話，說著說著臉上卻滿是淚痕，讓人不免猜測是否為胡彥斌而傷心，落寞的身影讓粉絲直呼「心疼」。

鄭爽在街頭邊講電話邊流淚。（翻攝自《全民星探》）

相關新聞

推薦新聞
「一幅畫700萬」 香港三級片男星竟是國畫家 「一幅畫700萬」 香港三級片男星竟是國畫家
2017/01/18 08:52
與Selina離婚9個月 張承中說出心裡話 與Selina離婚9個月 張承中說出心裡話
2017/01/18 07:41
伊林大咖出走！李沛旭蔡淑臻自立門戶？小胖被爆不續約 伊林大咖出走！李沛旭蔡淑臻自立門戶？小胖被爆不續約
2017/01/18 08:06
葉啟田當選2屆立委 後悔沒Ａ錢 葉啟田當選2屆立委 後悔沒Ａ錢
2017/01/18 07:27
緋聞傳5年 庭萱再被抓包出入陳柏霖愛巢 緋聞傳5年 庭萱再被抓包出入陳柏霖愛巢
2017/01/18 09:32
都是女經紀人惹得禍？ 何潤東妻被爆吃飛醋 都是女經紀人惹得禍？ 何潤東妻被爆吃飛醋
2017/01/18 06:47
婚後住1.8億豪宅 金泰希明教堂秘嫁Rain 婚後住1.8億豪宅 金泰希明教堂秘嫁Rain
2017/01/18 07:21
Baby生男娃鼻挺像爹 踏入演藝圈機會高 Baby生男娃鼻挺像爹 踏入演藝圈機會高
2017/01/18 09:18
Hebe、Selina尾牙被左擁右抱 再添新師妹 Hebe、Selina尾牙被左擁右抱 再添新師妹
2017/01/18 07:16
當年林宥嘉年夜飯放鳥鄧紫棋 爆另外一說 當年林宥嘉年夜飯放鳥鄧紫棋 爆另外一說
2017/01/18 10:29
和Jolin分手後近況 錦榮幫忙接生感動泛淚 和Jolin分手後近況 錦榮幫忙接生感動泛淚
2017/01/18 07:22
選聖誕節自殺？喬治麥可前男友爆內幕 選聖誕節自殺？喬治麥可前男友爆內幕
2017/01/18 12:11
海倫清桃爭到自由身 無性夫離婚秒反悔觸法 海倫清桃爭到自由身 無性夫離婚秒反悔觸法
2017/01/18 06:00
白冰冰不想再婚 擇偶條件只有一點 白冰冰不想再婚 擇偶條件只有一點
2017/01/18 07:16
檳榔盒的概念！？SOD限定商品 白飯流濃濃AV味 檳榔盒的概念！？SOD限定商品 白飯流濃濃AV味
2017/01/18 07:14
《月薪嬌妻》爆紅 AV界新垣結衣也宣布復出！ 《月薪嬌妻》爆紅 AV界新垣結衣也宣布復出！
2017/01/18 12:23
大支站上NBA獻唱 透露心中遺憾 大支站上NBA獻唱 透露心中遺憾
2017/01/18 07:08
世新「空洞」講師選秀節目高歌 挨酸唱得很空洞 世新「空洞」講師選秀節目高歌 挨酸唱得很空洞
2017/01/18 12:03
H奶女星遭影射「脫星」 要求立委道歉 H奶女星遭影射「脫星」 要求立委道歉
2017/01/18 10:25
男星怨床戲超短 舒淇神回「你比較快」 男星怨床戲超短 舒淇神回「你比較快」
2017/01/18 10:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.