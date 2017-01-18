情變胡彥斌 鄭爽街頭講電話淚流滿面

鄭爽、胡彥斌分分合合多次，讓外界霧裡看花。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽擁有甜美的外貌，因為「紙片人」身材成為大眾討論的話題，去年演出《微微一笑很傾城》的女主角「貝微微」，人氣再度翻倍。日前傳出她與歌手胡彥斌分手後，整整消失2個月，近日現身卻獨自在街頭流淚，讓粉絲好心疼。

《全民星探》報導，鄭爽消失2個月後，12日現身上海機場，氣色看起來明顯虛弱，但仍開心與粉絲聊天，隨後便搭計程車離去，晚餐在速食店解決，一待就是3個小時，還順手買了2份玩具，走出店裡後她獨自站在街頭講電話，不料掛斷後，回頭便把玩具送給店員，讓人摸不著頭緒，接著她走在街道上，再次撥打電話，說著說著臉上卻滿是淚痕，讓人不免猜測是否為胡彥斌而傷心，落寞的身影讓粉絲直呼「心疼」。

鄭爽在街頭邊講電話邊流淚。（翻攝自《全民星探》）